Trabajadores del grupo Prodeco denuncian despidos masivos

Los directivos de sindicatos de trabajadores de las empresas que componen al Grupo Prodeco en Colombia, alertaron sobre un despido masivo que perjudicaría a más de 1500 trabajadores bajo una supuesta modalidad de retiro voluntario.



Según los líderes sindicales, desde el año 2018 comenzaron a presentarse los despidos, sin tenerse en cuenta la condición de salud o el fuero por sindicato que tengan las personas afectadas.

A pesar de las cartas y llamados al diálogo por parte de los trabajadores, la empresa mantiene en firme la decisión de ponerle fin a los contratos laborales.



Según informan los empleados, el grupo Prodeco les notificó que tenían del 4 al 10 de enero de 2021 para aceptar un plan de retiro voluntario, en el que les ofrecen bonos con algunas consideraciones económicas para que finalice sus servicios.



La empresa asegura que existe la necesidad de reducir el personal de trabajo a raíz de la crisis del covid-19 que ha disminuido los precios del carbón, y además, a la negativa de la Agencia Nacional Minera (ANM) de no aceptar la solicitud de suspensión temporal de operaciones en las minas Calenturias y La Jagua por 4 años.



Para los miembros de los sindicatos el denominado ‘Plan de retiro voluntario’ no es más que una terminación coactiva del contrato de trabajo, donde seleccionan al trabajador a despedir, le ofrecen dinero para que renuncie a todos sus derechos laborales.



Lo indignante es que en caso que el empleado no acepte estas condiciones, igualmente lo despiden sin justa causa con la indemnización. Según Igor Díaz, Presidente Nacional de Sintracarbón son un poco más de 1.500 trabajadores que se verían afectados con esta medida en el Cesar, Santa Marta y Ciénaga.



“Ellos en el comunicado no dicen el número de trabajadores para los que aplicará el retiro voluntario, es decir que aplica para todos los trabajadores esa presión indebida, porque si no aceptas el bono de todas maneras te despiden” manifestó el líder sindical.



Actualmente el grupo Prodeco tiene más de 8.000 empleos distribuidos en C.I. Prodeco S.A., Carbones de La Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A. y Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A., entre otras, las cuales se verían perjudicadas con la decisión de los directivos.

Silfredo Ortega Presidente de Sintramienergética seccional Santa Marta, dijo que ante esta situación piden al Gobierno Nacional que intervenga porque se están valiendo de la pandemia para afectar la vida laboral de los trabajadores.



“Exigimos emprender una acción contra el derecho al trabajo porque estas empresas quieren es ahorrar recursos a costilla nuestra”, agregó Ortega.



Según los trabajadores el supuesto retiro voluntario no es más que un engaño, cuyo fin es el de acabar con los contratos a término indefinido y contratar a nuevas personas con salarios más bajos y contratos a término fijo.



“Nos vamos a mantener unidos y no aceptaremos la propuesta que nos ha dado la empresa, porque existimos trabajadores con patologías prácticamente para validación de invalidez”, sostuvo Silfredo Ortega.



La empresa Prodeco estableció un bono de transacción, cuyo valor total está compuesto por la suma de dinero equivalente a la indemnización definida en la ley laboral en caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, y una suma de dinero equivalente a 12 meses de salario básico del empleado.



Asimismo, otra serie de beneficios de salud y pensión, para lo cual habilitaron unas líneas de call center para que los empleados interesados en retirarse voluntariamente sean evaluados por los directivos de la compañía.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta