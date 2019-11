Procuraduría vigila escrutinio de las elecciones en Cartagena

Tras las alertas emitidas por el alcalde electo, William Dau Chamatt, sobre una presunta entramada para llevar a cabo un fraude en el escrutinio oficial de las elecciones regionales del pasado 27 de octubre, desde la Procuraduría negaron estas acusaciones y manifestaron que no existe un riesgo inminente de estafa.



“Desde Cartagena hacemos un llamado a la calma y a que se mantengan las vías institucionales. La Procuraduría está haciendo acompañamiento al proceso de escrutinio en varios territorios del país para garantizar la transparencia en este proceso”, señaló el viceprocurador general, Juan Carlos Cortés.

Según las denuncias de Dau Chamatt, durante el escrutinio de las votaciones, varios líderes políticos de la ciudad buscaban desvirtuar el triunfo masivo que alcanzó en las urnas el pasado domingo.

Además de las denuncias del recién elegido alcalde, Orlando Higuera, delegado para la Misión de Observación Electoral (MOE) en Cartagena, denunció que el recinto donde se están llevando a cabo los escrutinios finales a las votaciones no es el adecuado.



“Estamos haciendo la observación y el acompañamiento al sitio de los escrutinios, y no es el adecuado. Hay hacinamiento y el espacio no cumple con el mínimo de las condiciones de seguridad para los escrutinios finales. Las campañas han mandado muchos testigos y eso ha generado aglomeraciones nocivas para el proceso”, dijo Higuera.



Por su parte, William García, segundo en las votaciones, señaló que hubo alteraciones en los formularios E14 que favorecieron Willian Dau. Ante ambos señalamientos, seguidores de los dos políticos se dieron cita en el lugar donde se realizan las elecciones para verificar que no se cometa ningún fraude.



Desde la jefatura de prensa del ganador de la contienda electoral, Willian Dau, se informó que hasta este jueves el proceso avanzaba sin ningún contratiempo. La jornada se cerró con el 45 por ciento de los escrutinios, según el equipo de trabajo.

