Suspenden al alcalde de Pereira por presunta participación en política

En la noche de este martes se dio a conocer la suspensión del alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, por parte de la Procuraduría. La decisión se toma por una presunta participación en política.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al funcionario por una posible solicitud de apoyo a contratistas de su administración para algunas campañas políticas y, además, lo suspendió por tres meses.

“El órgano de control investiga hechos presuntamente irregulares al parecer cometidos por el mandatario local, quien al parecer solicitó respaldos a las candidaturas de diversos aspirantes. Además, se investigan las denuncias presentadas ante el ente de control sobre una posible presión sobre otras personas para que respalden aspiraciones políticas de los candidatos”, anuncia la Procuraduría en su boletín 843.

Dicho órgano considera que, dada la proximidad de los comicios electorales del próximo domingo, hay un riesgo latente de que Gallo continúe con esta conducta, en la cual se aprovecharía de su actual posición como representante legal de Pereira.



A través de un en vivo en su cuenta de Facebook, el alcalde suspendido se pronunció al respecto. Allí reprocha que la noticia le haya llegado a través de los medios de comunicación y que esta información, por el contrario, no se le haya hecho llegar primero y de manera directa a él.



“Quiero decirle a toda la ciudad que tengo tranquilidad, mi conciencia está en paz, está tranquila”, manifiestó Gallo.



El funcionario cuenta, respecto a unas grabaciones reveladas la semana pasada, que se trató de una conversación privada con Luis Carlos Rúa, a quien se refiere como un amigo cercano que trabaja con él. También dice que este audio había sido editado.



Además, asegura que fue una conversación tranquila en la que él, simplemente, le preguntaba a su amigo con quién trabajaba en la actual campaña política, y que en ningún momento hubo ofrecimiento de puestos o contratos. Por lo anterior, Gallo considera que esto no constituye una indebida participación en política.



En el video, Gallo expresa que lamenta la situación, sobre todo, porque se encontraba a 2 meses de terminar su periodo y porque, además, estaban ad portas de terminar y entregar una serie de obras importantes para la ciudad.



Aprovechó, también, para darle un mensaje a sus detractores, donde enfatizó en que más allá de su nombre, los ciudadanos ya eligieron el cambio y no van a retroceder. Luego, le habló directamente a los pereiranos.



“Vamos a dar la pelea, obviamente, en este proceso, vamos a buscar los recursos y vamos a buscar todas las maneras de índole legal para buscar continuar con esta administración, pero más allá de eso quiero darle tranquilidad a todos los pereiranos, que no vamos a desfallecer y que nuestro equipo de trabajo va a trabajar hasta el último día, como lo habíamos pensado”, enfatizó el funcionario.



Juan Pablo Gallo anunció que acatará las decisiones de las autoridades y que, además, no va a cesar en sus esfuerzos para que su equipo de trabajo termine las obras prometidas.



En la mañana de este miércoles, Gallo dio un discurso de despedida en la capital risaraldense.



Por su parte, la Procuraduría realizará las pruebas necesarias para llevar a cabo la verificación de “la ocurrencia de la conducta, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar” del funcionario. Además, este podrá hacer una solicitud para ser escuchado en versión libre.

NACIÓN