El Ministerio Público instó a las autoridades nacionales, locales y gremios a que fortalezcan mecanismos que erradiquen los abusos al consumidor en esta temporada vacacional en Cartagena de Indias.



Buscando prevenir los constantes abusos y estafas que se cometen contra los turistas en Cartagena, la Procuraduría pide evitar que se repitan denuncias por cobros excesivos en servicios turísticos, alimenticios, licor, taxis, y en tiendas y supermercados.



(En contexto: Video: denuncian que mujer pretendía cobrar $ 1 millón por masaje en Bocagrande)

Facebook Twitter Linkedin

Balnearios como Playa Blanca son escenario de estafas y sobre costos a los turistas a mano de vendedores. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

“Advertimos de riesgos frente a la protección al consumidor y por eso pedimos a las autoridades adoptar medidas que minimicen esos abusos”, dijo Gabriel Del Toro, Procurador Delegado Primero Para la Vigilancia de la Función Pública, quien realizó un recorrido por playas y Centro Histórico de la heroica para escuchar a turistas y visitantes.



Tras reunirse con autoridades públicas y gremios de comerciantes, el delegado de la Procuraduría manifestó que “no se puede bajar la guardia, hay que señalizar las zonas de playa urbana e insular, hay que hacer campañas de sensibilización en hoteles para que los turistas adquieran servicios turísticos formales y acabar con la propaganda engañosa”.



(Lo invitamos a leer: Violencia contra extranjeros en Cartagena: van 10 denuncias en 2023)





El Procurador Del Toro también expresó su preocupación ante abusos de prestadores de servicios náuticos que ofrecen el servicio a turistas en embarcaciones en condiciones de hacinamiento y sin entregarl chalecos y accesorios de seguridad a los viajeros poniendo en riesgo vidas en altamar.

Facebook Twitter Linkedin

Testigos colombianos llamaron la atención a una masajista que estaba estafando a un viajero mexicano. Foto: Captura de video

Como medidas sugeridas a las autoridades, el delegado instó “a la creación de la casa del consumidor, mayor control a las motonaves, campañas de información y regulación a la lista de precios que son necesarias en esta temporada alta para proteger los derechos de los consumidores”.



(Le puede interesar: Planes para disfrutar de Cartagena y el departamento de Bolívar este puente festivo)



El procurador Del Toro, buscando proteger los derechos de turistas y visitantes y que no sean blanco de engaños o estafas en esta temporada vacacional reiteró que, “tras las advertencias y los requerimientos hechos a las autoridades, la vigilancia para controlar los abusos se intensificará”.

Ojo a las estafas con reservas por internet: Policía recomienda

Facebook Twitter Linkedin

La Policía pide no contratar servicios sexuales, además de que el turista puede estar incurriendo en un delito de explotación sexual, también se expone a caer en los tentáculos de bandas criminales. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Las autoridades recomiendan preguntar siempre el valor de un consumo o servicio antes de adquirirlo.



La Policía Metropolitana de Cartagena recomienda verificar si el hotel u hostal ofrecido por internet se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Turismo (RNT) o en las páginas del Registro Único Empresarial y Social (Rues) y de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).



Ante posibes estafas, el Centro Cibernético Policial recomienda a los ciudadanos adquirir productos en línea solo en sitios autorizados, reconocidos y con buena reputación; no entregar información personal a través de links sospechosos y desconfiar de promociones excesivamente económicas, puede estar ante una estafa.



En playas, bares y lugares públicos, no se deben descuidar sus documentos, dinero, joyas, celulares y otros elementos de valor, en especial si se está en lugares con afluenca masiva.



La Policía también pide no contratar servicios sexuales, además de que el turista puede estar incurriendo en un delito de explotación sexual, también se expone a caer en los tentáculos de bandas criminales de la cual hacen parte muchas mujeres.

Más noticias en EL TIEMPO

Cartagena