La Procuraduría General de la Nación exhortó a la gobernadora de La Guajira, Diala Patricia Wilches Cortina, a adoptar las medidas necesarias para solucionar las deficiencias detectadas en la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar en 12 municipios del departamento, antes del reinicio de clases del segundo semestre del año.



La solicitud fue realizada por la Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira, en desarrollo de una acción preventiva, luego de visitar las instalaciones de varias instituciones educativas en las que encontró que algunas no cumplen los requerimientos técnicos exigidos en áreas como manejo higiénico sanitario, saneamiento básico, menaje y dotación.

Entre otras falencias, el órgano de control detectó que algunos colegios no cuentan con espacios adecuados para la preparación de los alimentos, ni con los platos, vasos y cubiertos suficientes para el uso de los estudiantes.



En otras, encontró que las personas encargadas de manipular los alimentos no tienen la instrucción necesaria para el uso de implementos de seguridad y los refrigeradores donde se almacenan las carnes no se encuentran en sitios adecuados.



Algunos de las instituciones donde se realizaron las inspecciones son Insprosur, Roque de Alba, el mega colegio Silvestre Dangond y Los Fundadores, en el municipio de Villanueva; María Emma Mendoza y Manuel Antonio Dávila, en San Juan del Cesar, y Heliodoro Alfredo Montero Duarte, en El Molino.

Las visitas del Ministerio Público fueron realizadas a instituciones educativas de los 12 municipios no certificados del departamento, cuya vigilancia y administración recae sobre la gobernación, que son La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Dibulla y Manaure.