Procuraduría llama a juicio disciplinario al Gobernador de Quindío

La Procuraduría citó a audiencia pública al gobernador de Quindío, Carlos Eduardo Osorio, y tres funcionarios más de la administración, por presuntas irregularidades en la implementación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES) y la línea de atención 123 por un valor superior a los 2.360 millones de pesos.

Según la denuncia, en la adjudicación del contrato se habría evadido el proceso de licitación pública y se habría otorgado a través de contratación directa a la Empresa para la Seguridad Urbana (ESU), que al parecer no contaba con capacidad técnica y operativa para ejecutarlo.



De acuerdo a la información recibida por la Procuraduría, ESU subcontrató a un tercero pues al parecer no estaba en la capacidad de realizar los trabajos contratados, “con lo que terminó cumpliendo un papel de intermediario, lo que habría incrementado en un diez por ciento los costos de ejecución”.



ESU subcontrató a la firma Furel, propiedad del empresario antioqueño Hernán Moreno, quien además es uno de los contratistas capturados el año pasado por ofrecer ‘comisiones’ a cambio de que les adjudicaran los contratos de las obras de valorización en Armenia.



La Procuraduría también llamó a audiencia al secretario del Interior de la época, Héctor Alberto Marín Ríos, la directora de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana del departamento, Juliana Hernández Henao, y el gerente y representante legal de ESU, David Viera Mejía.



“La Procuraduría hace lo que tiene que hacer que es investigar y los funcionarios públicos tenemos que dar cuentas de nuestras acciones hasta que a satisfacción de quien contrala, queden claras todas las cosas. Nosotros tenemos la conciencia tranquila y hemos hecho lo que tenemos que hacer, que esa empresa ha hecho el mismo contrato con la Nación y con municipio de Antioquia entonces nosotros no tenemos culpa. Estamos confiados en que todo va a salir bien”, dijo el mandatario quindiano.



El Ministerio Público calificó la presunta conducta del gobernador Osorio como una falta gravísima a título de culpa grave. La audiencia pública fue fijada para el 3 de septiembre próximo.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO PEREIRA