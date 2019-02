Procuraduría le puso la lupa a viaje del alcalde de Armenia a Turquía

Luego de que se supo que la Procuraduría Regional del Quindío abrió una indagación preliminar contra el alcalde y 12 concejales de Armenia por el viaje a Turquía, varios concejales de la ciudad han expresado que el gobernante no explicó las razones de su comisión al exterior y que no sustentó los beneficios que traería para la ciudad.

Aunque el mandatario Óscar Castellanos Tabares radicó en el Concejo Municipal, el pasado 1 de febrero, una carta donde solicitó el permiso para salir del país, solo hasta el domingo 3 de febrero, durante una sesión extraordinaria realizada a las 8 de la noche, 18 de los 19 concejales conocieron dicha solicitud. Sin embargo, según consta en el acta 024 de ese día, Castellanos solo informa el itinerario del viaje pero no manifiesta las razones ni los beneficios que traerá.

​

Luis Guillermo Agudelo, uno de los seis concejales que votó negativo al permiso, afirmó que “la Ley es muy clara sobre los requisitos que debe cumplir el alcalde cuando va a salir del país y que previo se debe presentar el informe del objeto y beneficios para ciudad, ese informe nunca llegó al Concejo”.



Además, agregó que la Ley (734 de 2002, y que fue modificada por la Ley 1952 de enero de 2019) también señala que los funcionarios, para poder atender invitaciones de gobiernos extranjeros, podrán aceptarlas previa autorización del Gobierno Nacional.



“También, durante la sesión, dejé claro que yo considero que los concejales que iban a viajar están inmersos en un conflicto de interés porque no pueden ser jueces y parte, yo no le puedo autorizar un viaje al alcalde si me voy a ir con él, eso no tiene presentación”.



De los 19 concejales, 12 aprobaron la solicitud del alcalde; entre ellos los 10 concejales que fueron invitados al viaje. Seis votaron negativo a este permiso y uno no asistió a la sesión. Precisamente, la Procuraduría busca establecer si hubo faltas disciplinarias en la asignación de los gastos del viaje, y en la autorización dada al alcalde y a los cabildantes para que viajarán entre el 6 y el 14 de este mes.



“Se espera determinar si el concejo municipal valoró la importancia, pertinencia y beneficio que traía para el desarrollo de la ciudad el desplazamiento a Turquía. El Ministerio Público decretó la práctica de pruebas tendientes a verificar la ocurrencia de la conducta, sus autores y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar”, dice el documento de la Procuraduría.



Por su parte la concejal Stefany Gómez, quien también votó negativo a la solicitud, señaló que aunque pidieron que se aplazara la votación para el lunes siguiente “para poder revisar mejor el informe presentado por el alcalde, no lo permitió, solo lo leyó durante la sesión”.



Gómez añadió que “voté negativo porque no conocí las razones del viaje, casi que las escuchamos fue por los medios de comunicación. Y aunque considero que los concejales miran qué hacen con su tiempo libre ya que no estamos sesionando por estos días, sí creo que la presencia del alcalde en la ciudad sí es más necesaria por la situación que atraviesa actualmente el municipio”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO