Procuraduría investiga a exalcaldesa de Cartagena Yolanda Wong 

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la exalcaldesa (e) de Cartagena, Bolívar, Yolanda Wong Baldiris, y el exrepresentante legal de Desarrollo Urbano de Bolívar, Edurbe S.A., Bernardo Enrique Pardo Ramos, por presuntas irregularidades contractuales en la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Flor del Campo.



De acuerdo con las pruebas recaudadas a la fecha, Edurbe S.A. debía cumplir con obligaciones tales como: la dotación de elementos de cocina, atención a primera infancia y la realización de capacitaciones en temas de atención a la niñez a padres y cuidadores; aspectos que no tienen relación directa con el objeto de esta entidad que, al momento de presentar su propuesta, únicamente ofreció experiencia en infraestructura.



En consecuencia, para cumplir con estas obligaciones, la empresa representada por Pardo Ramos "subcontrató a la Fundación Seven Color Sea (...), la que a su vez celebró contratos con siete personas".



Así mismo, se habrían presentado irregularidades en el suministro e instalación de dotación del CDI y en la entrega de refrigerios, almuerzos, alquileres de salones y de vehículos, entre otros aspectos, que al parecer no fueron justificados por el contratista.



El Ministerio Público cuestionó la modalidad de contratación establecida, pues no debió haberse celebrado de manera directa sino mediante licitación pública.



Los investigados tienen derecho a designar defensor y a solicitar ser escuchados en diligencia de versión libre y espontánea, hasta antes que se prefiera el fallo de primera instancia, señaló el ente disciplinario.

