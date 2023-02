La coordinadora de una Institución Educativa de Ibagué, Tolima, terminó envuelta en una investigación por señalamientos a una estudiante, relacionados con su corte de cabello y el uso de piercing en las aulas de clases.



Por este caso la Procuraduría General de la Nación inició la investigación contra la coordinadora de la sede principal de la Institución Educativa José Antonio Ricaurte, ubicada en el barrio Ricaurte, una zona de estratos 1 y 2 del sur de la ciudad.

El caso tiene relación con un presunto “desconocimiento de los lineamientos normativos para el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en la convivencia escolar”.



El ente de control busca establecer si la educadora hubiese irrespetado la libertad de expresión de una alumna por hacerle señalamientos sobre su corte de cabello, la tintura y los piercings que llevaba puestos al colegio.



“Presuntamente, la coordinadora le exigía que se ponga falda y se deje crecer el cabello”, dijo el ente investigador.



Por su parte, la Procuraduría Provincial de Ibagué ordenó la práctica de pruebas documentales y señaló que a la implicada le asiste el derecho a designar un apoderado y rendir versión libre, así como los relacionados con los beneficios de confesión y de aceptación de cargos.



Juan Manuel Rodríguez, secretario de Educación de Ibagué, afirmó que hay manuales de colegios que deben ser actualizados.



“Hemos venido haciendo un llamado a los colegios a ajustar los manuales de convivencia a las condiciones reales de la sociedad”, dijo.



Aseguró que existen manuales en los que a las estudiantes se les pide no llevar uñas de colores al colegio, “pero otros señalan que el largo de la falda del uniforme debe ser 3 dedos por debajo de la rodilla”.



“Hay que avalar algunos cambios en los manuales, pero, sin pasar al abuso, es decir, ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre”, afirmó Rodríguez.



Luis Eduardo Chamorro, catedrático Universidad del Tolima, afirmó que, por encima de lo que digan los manuales de convivencia, “está lo que plantea el núcleo del derecho a la educación en cuanto a temas importantes como el acceso, permanencia y disponibilidad”.



“Todo tiene restricciones y ese punto debe ser mirado con suma atención en los colegios, pero lo cierto es que no puede haber restricciones en cuanto al derecho de las personas a educarse”, señaló Chamorro.