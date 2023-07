La Procuraduría anunció que abrió indagación previa contra funcionarios de Gobernación del Magdalena para determinar su responsabilidad en las fallas que ha presentado el PAE en este departamento desde marzo de este año.



El ente de control revisará las presuntas irregularidades administrativas y logísticas en la contratación y entrega de los alimentos a los menores. La regional realizó una revisión a los términos de contratación del PAE para 2023 y además visitó algunos planteles beneficiarios.

La conclusión entregada fue que habrían presuntas falencias en el servicio que ofrece el operador del contrato. Esto habría llevado a la interrupción abrupta del programa alimentario.



“Desde la Gobernación del Magdalena no se habían tomados las medidas pertinentes para evitar la actual situación, cuando desde el pasado 8 de marzo de 2023, se conocía que el proceso de licitación abierto para seleccionar el contratista para el presente año, había sido declarado desierto y que el actual contrato cubriría las raciones a distribuir sólo hasta el 17 de marzo de 2023”, afirmó el ente de control.



La Procuraduría considera que la gobernación no ha trabajado lo suficiente para reanudar el PAE. Además de ello, habrían otras irregularidades en las instalaciones y equipos que estarían en mal estado y con problemas sanitarios.



“En los colegios que no tiene cocinas ni comedor, se encontró que algunos de los kits alimenticios que se entregaban sin refrigerar y de acuerdo con lo manifestado por los niños les ocasiona dolores de estómago”, agregó la Procuraduría.



El ente de control pidió revisar las identidades, hojas de vida, funciones y documentos de los servidores públicos a cargo de la contratación y administración del PAE. Tras el análisis, decidirán si abrir una investigación formal.

Silvia Contreras Rodelo

Redactora de Nación

EL TIEMPO