La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, y el exalcalde, Juan Carlos Suaza Móvil por irregularidades en las obras de acueducto y alcantarillado en el corregimiento Camarones de la ciudad.



El proyecto, que tuvo una inversión de 7.481 millones de pesos, no fue puesto en marcha de acuerdo a lo pactado. Las obras fueron entregadas el 14 de noviembre de 2018, sin embargo, aún no han entrado en funcionamiento cuatro años después.

“Frente a las actuaciones del exalcalde Suaza Móvil, el Ministerio Público asegura que el proyecto perdió su derrotero, pues, para el 31 de diciembre de 2019, cuando culminó su mandato, el Sistema, entregado el 18 de noviembre de 2018, aún no había entrado en funcionamiento, perjudicando a toda una comunidad con la falta de suministro del líquido vital, con la ausencia de un adecuado alcantarillado y con el posible despilfarro de los recursos del Estado”, explicó la Procuraduría.



El ente de control evidenció que la obra se ha ido deteriorando y en la actualidad es desmantelada por criminales. En contra del alcalde Bermúdez Cotes habrían pruebas de que entre enero y mayo de 2021, no habría realizado ninguna acción para arreglar y poner en funcionamiento el sistema.



“Al verificar el estado de las obras construidas, estas no están prestando ningún servicio a la comunidad, se evidenció que las obras fueron entregadas, pero no se les tiene garantizados la operación y mantenimiento, lo que pone en riesgo la funcionalidad y la sostenibilidad del proyecto”. agregó la Procuraduría.



Los cargos son por presuntas faltas de los funcionarios en su deber de conservar los equipos y bienes de su administración. También por no ordenar un mantenimiento al servicio. Por esta razón, el ente calificó la falta como “grave a título de Dolo”.



Silvia Contreras Rodelo

Redactora de Nación

EL TIEMPO