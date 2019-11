Procuraduría revela plan tortuga en Cartagena para salvar Playa Blanca

La Procuraduría General de la Nación hizo un fuerte llamado al Distrito de Cartagena para que recupere cuanto antes los terrenos de baja mar y playas invadidos en playa blanca.



El balneario es escenario de invasiones desde hace más de una década con hostales, bares y restaurantes que operan de manera ilegal en zona de baja mar, y que han causado un daño ambiental irreversible.



Un incendio que causó el derrumbe de 4 hostales la semana pasada de nuevo puso a Playa Blanca en el ojo de las autoridades.

“La Procuraduría General de la Nación ha presentado varios requerimientos a la alcaldía de Cartagena en la que conmina a ejercer competencia policiva para la recuperación de las áreas de baja mar en Playa Blanca, las cuales están debidamente identificadas por la Dimar, entidad que periódicamente reporta a la alcaldía las ocupaciones ilegales que crecen día a día”, señala el ministerio público.

Las invasiones de hostales, bares y restaurantes son evidentes en las zonas de bajamar. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

En este nuevo ‘jalón de orejas’ al Distrito, la Procuraduría señala que son diversas las escusas de la Alcaldía para no impartir orden en playa blanca y recuperar las zonas de baja mar: "… falta de recursos para la ejecución de los operativos y demolición de las construcciones ilegales, así como falta de transporte para la disposición de los residuos producto de los operativos de destrucción de quioscos”, señala en uno de sus apartes la misiva que presenta la Procuraduría al alcalde Pedrito Pereira Caballero.

Un incendio ocurrido la semana pasada en playa blanca en #Cartagena que dejó 4 hostales destruidos fue el detonante para que @PGN_COL exigiera a @AlcaldiaCTG medidas urgentes para recuperar esta playa afectada por el #TurismoDepredador @ColombiaET @ELTIEMPO pic.twitter.com/B3n7OhIyGu — John (@PilotodeCometas) November 28, 2019

A partir de los informes entregados por la Dimar, el Ministerio Público exige un plan concreto, y con recursos concretos, para recuperar este balneario natural, golpeado por el turismo depredador y el comercio sin control.

Atrás de los hostales, bares y restaurantes se evidencian las basuras mal tratadas y la contaminación que afecta a la ciénaga local. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Según el Ministerio Público, dentro del ‘plan tortuga’ del Distrito para intervenir el balneario, está la ausencia a las reuniones de trabajo de otras autoridades responsables de los planes de recuperación, donde se establecen planes de impacto en esta región.



“El Distrito de Cartagena ha realizado unas pocas recuperaciones de zonas de playa y bajamar, en playa blanca, que frente al total de área invadida reportada por la Dimar denota la poca atención administrativa que el Distrito le presta al tema”, agrega la Procuraduría.

Ambientalistas piden que la playa sea declarada área protegida y que sea incluida dentro de Parques Nacionales. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Tutela protege los derechos de los nativos

Frente a una tutela que protege los derechos de los nativos de la isla de Barú al territorio, la Procuraduría argumenta:



“La situación actual de playa blanca es una vergüenza nacional, con zonas de playa ocupadas en su mayoría por particulares no nativos, que han construido con materiales que han ingresado a la playa sin control alguno, y que explotan económicamente un bien de uso público, degradado ambientalmente. Las lagunas costeras se convirtieron en cloacas donde los ‘propietarios’ de la playa realizan vertimientos diariamente: el coral se afecta por actividades náuticas sin control y las tortugas ya no pueden desovar porque los invasores han cerrado los accesos”, suma el Ministerio Público.



La Procuraduría da cuenta de que las acciones del Distrito en playa blanca se han limitado a controlar el ingreso de turistas y a recoger las toneladas de basura que produce el turismo depredador.



“Playa blanca es objeto de dos tutelas que protegen a la comunidad. Sin embargo, a punta de presión desde el nivel central, defendiendo los intereses de los Santo Domingo hoy presionan al alcalde para que la desaloje”, dice el médico Benjamín Luna, líder defensor de las comunidades afro.

Procuraduría señala que son diversas las escusas de la Alcaldía para no impartir orden en playa blanca y recuperar las zonas de baja mar, mientras las construcciones ilegales aumentan. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Piden que la playa sea declarada parque nacional y área protegida

Autoridades ambientales le piden con urgencia a Parques Nacionales Naturales de Colombia incluir la playa y las zonas de baja mar dentro de sus áreas protegidas, para que ni foráneos ni poderosos empresarios se apropien y sigan destruyendo este paraíso natural que nos pertenece a todos los colombianos.



“Hace una semana se quemaron, sospechosamente, unos restaurantes a plena luz del día, pero allá no hay energía eléctrica, ni gas y no se supo que pasó y no están dejando que esos nativos reconstruyan sus restaurantes”, agrega el defensor Luna.



Ambientalistas piden limpiar a playa blanca del centenar de invasores y negocios que hoy generan contaminación y darle un tratamiento de protección como lo tienen las playas del Parque Nacional Natural Tayrona, en Santa Marta.





