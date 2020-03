Procuraduría declara nula sanción contra gobernador del Magdalena

Once meses después de haber sido inhabilitado por 12 años para ejercer cargos públicos, la Procuraduría General de la Nación declaró nula dicha sanción contra el actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar.



La sanción que fue interpuesta el 3 de abril de 2019 por las presuntas irregularidades en la contratación de pozos de agua para Santa Marta durante su periodo de alcalde de esa ciudad; fue anulada en segunda instancia por el órgano de control.

También fue anulada la suspensión de 11 años contra el exgerente de Proyectos de Infraestructura del Distrito de Santa Marta para los años 2012-205, Efraín de Jesús Vargas Carvacho, por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción de cuatro pozos profundos, que suministrarían agua potable a la capital del Magdalena, por un valor de $1.085 millones.



Según se informó por parte de la Procuraduría, la sala disciplinaria del ente de control encontró que en el auto de cargos y el fallo de primera instancia se imputó la vulneración de reglas que no eran aplicables al contrato celebrado.



Se indicó que la sanción fue interpuesta muy a pesar que, había una declaratoria de calamidad pública por la intensa sequía en el distrito de Santa Marta.



Indica el documento que la invitación privada 001-14 y la celebración del Contrato de obra 281 del 2 de abril de 2014, debían respetar los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, y no les era aplicables las reglas previstas en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007.



"Medidas especiales de contratación, previstas en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 tienen tratamiento similar a la urgencia manifiesta de la ley de contratación, y constituye una justificada excepción a los procedimientos reglados de selección objetiva si se tiene en cuenta que su aplicación se encuentra sujeta a la existencia de situaciones evidentes de calamidad pública o desastre que afecten de manera inminente la prestación de un servicio, que son circunstancias que por su propia naturaleza hacen imposible acudir al trámite de escogencia reglada del contratista", indica apartes del documento de la Procuraduría.



Carlos Caicedo que estuvo recientemente reunido con líderes del sector comercial en Santa Marta, además de haber visitado el sector de Salaminita en Pivijay, azotada en el pasado por los grupos armados, no se ha referido al tema, ni siquiera en sus redes sociales.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En Twitter: @rogeruv