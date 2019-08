Procuraduría celebra que Tribunal de guajiro suspenda transferencias

El Procurador General de la Nación Fernando Carrillo Flórez celebró la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, que ordenó al Distrito de Riohacha suspender las transferencias de ingresos corrientes de la Nación al patrimonio autónomo constituido por la empresa Avanzadas Soluciones de Acueducto y Alcantarillado -ASAA S.A. E.S.P.-, encargada de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Según el Procurador quién se encuentra en Riohacha, el fallo es de gran importancia porque es muy similar a lo que ha venido ocurriendo con otros operadores de agua en la Región Caribe, recordando el caso de la Triple A de Barranquilla cuando se descubrieron una gran cantidad de transferencias irregulares que se hacían sin ningún tipo de justificación a patrimonios autónomos del operador del servicio.



“Es decir la misma práctica y el mismo modelito que funcionó en el caso de la Triple A de Barranquilla. Es bastante satisfactorio saber que el Tribunal de La Guajira ordenó a la alcaldía de Riohacha suspender esos giros irregulares al operador”, puntualizó Carrillo.



La decisión obedece a una acción popular instaurada por el Ministerio Público ante el Tribunal en la que se solicitaba como medida cautelar la suspensión de las transferencias irregulares que se realizan desde el 31 de diciembre del año 2013, luego de que el acuerdo 013 de 2000, perdiera vigencia.

Tales transferencias no contaban ni cuentan con la autorización expresa del Concejo para asumir compromisos de vigencias fiscales futuras de tales recursos...

El órgano de control indicó que de acuerdo con la interventoría del contrato, en el periodo comprendido entre 2014 y 2018 el municipio giró más de $22.843 millones a ASAA S.A. E.S.P., sin que existiera un sustento legal o reglamentario que lo justificara.



“Tales transferencias no contaban ni cuentan con la autorización expresa del Concejo Distrital para asumir compromisos de vigencias fiscales futuras de tales recursos y pignorarlas a favor del patrimonio autónomo hasta el último año de ejecución del contrato de operación”, reza en el expediente.



Por su parte, el gerente de la empresa ASAA, William García, asegura que respeta la decisión del Tribunal y hace la claridad que estos recursos no se giran al operador “vienen del Sistema General de Participación van a la alcaldía y con un plan de obras e inversiones que se realiza anualmente se decide con la administración a que obras se van a invertir estos recursos, los cuales van a un patrimonio autónomo que contrata la obra y la ejecuta con la supervisión de la misma entidad”.



Con esta acción popular, la Procuraduría busca proteger el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público y a la moralidad administrativa, ante las consecuencias que puede representar para el erario del municipio de Riohacha el hecho de que se sigan realizando esas transferencias.



El Tribunal señaló que con la medida cautelar se busca evitar que se prolongue en el tiempo la afectación al patrimonio público que se ha evidenciado, lo que no se podría garantizar si se siguen girando los recursos sin el cumplimiento de las exigencias legales contractuales requeridas.



Una vez quede establecida la legalidad de los giros, la Procuraduría vigilará que las inversiones sean debidamente planeadas y ejecutadas.





Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha