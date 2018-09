Procurador pide mirar con lupa terna que busca alcaldía de Cartagena

El Procurador General, Fernando Carrillo, le pidió al Presidente de la República, Iván Duque, que “revise con lupa la terna para alcalde de Cartagena enviada por el partido conservador”.

Las declaraciones del jefe del Ministerio Público se dan luego de conocerse la terna final de la cual debería salir el alcalde número 10 de Cartagena, en 9 años, y que debe mandar durante los próximos 15 meses. Solo en el presente periodo van cuatro mandatarios.



“Invito al Gobierno Nacional, en especial al presidente Iván Duque, a que en esta campaña contra la corrupción mire con lupa esos nombres que buscan la alcaldía de Cartagena. La ciudad no se merece otro alcalde con investigaciones en la Procuraduría y otras entidades”, dijo el jefe del Ministerio Público que ha vigilado en detalle los procesos de la ciudad en los últimos años, y ha sido un funcionario clave a la hora de hacer denuncias por hechos de corrupción.



Buscan llegar al, muy vapuleado, Palacio de la Aduana, el exrepresentante a la cámara por el partido conservador, Pedrito Pereira; el jefe académico de la base naval, Óscar Torres, y la economista con amplia experiencia en los sectores público y privado, Antonella Farah.



“y si no hay nadie que cumpla las condiciones pues que se devuelva la terna… no es justo que con toda la lucha que hemos dado sigan llegan a los cargos públicos de la mayor responsabilidad y decisiones personas con problemas de corrupción”, agregó en funcionario.



Sobre la terna que busca el nuevo alcalde de Cartagena también pesa una tutela porque el anterior mandatario titular, Antonio Quinto Guerra, que fue suspendido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, fue ficha del partido conservador, la colectividad que hoy propone la terna.



“Está en manos del Gobierno Nacional tomar la mejor decisión y no que llegue a esta alcaldía una persona involucrada en hechos de corrupción”, puntualizó Carrillo.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas