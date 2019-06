Denuncian dilación en proceso judicial del Alcalde de Santa Marta

El Alcalde de Santa Marta Rafael Martinez, quien fue suspendido del cargo el pasado 21 de marzo por ser cobijado con detención domiciliaria, sigue a la espera de una respuesta al recurso de apelación que presentó su defensa y que debe definirse en una segunda instancia.

Inicialmente se hablaba de que dicho trámite se atendería en un plazo máximo de 30 días, no obstante, han pasado ya tres meses y todavía no hay claridad sobre la situación judicial del mandatario.



Su abogado, Iván Cancino, en su cuenta de la red social Twitter trinó la siguiente denuncia: "Juez que debía decidir segunda instancia sobre Rafael Martínez pide licencia sin resolver".



La queja de la defensa radica en que la audiencia de lectura de apelación, fijada para el 24 de julio a las 5 de la tarde, que podría devolver al cargo al alcalde samario, tendría que ser postergada a una fecha no establecida ante la ausencia del Juez Primero Penal del Circuito de Santa Marta, quien está de permiso no remunerado del 1 hasta el 30 de julio.



Cancino indicó, también, que mientras se dilata el proceso judicial contra Martínez, en la Alcaldía de Santa Marta, el alcalde encargado por la Presidencia, Andrés Rugeles, "nombra y nombra como desesperado antes de la ley de garantías. ¿Qué pasa en Santa Marta?".



Frente a lo que considera serias irregularidades por parte de la justicia, el abogado solicitó a los órganos de control investigar.



Precisamente, la Procuradora 360 Judicial II Penal de la Procuraduría, Claudia Patricia García Gómez, se pronunció, a través de un oficio en el que solicita a la Sala administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, estricta vigilancia administrativa al proceso que cursa contra el alcalde suspendido Rafael Martínez y el exalcalde Carlos Caicedo.



De acuerdo al órgano de control, solo el 17 de mayo, después de dos solicitudes del Ministerio Público, hubo notificación por parte del juez sobre la audiencia al recurso de apelación que se presentó desde el 21 de marzo por parte del burgomaestre Rafael Alejandro Martínez.

Para la Procuraduría, el hecho de que el juez haya solicitado una licencia pone en riesgo real que la audiencia ya programada no se llegue a celebrar, pese a que para el 24 de julio habrán transcurrido cuatro meses sin que se haya resuelto el recurso de apelación, encontrándose vencidos razonablemente los plazos fijados en el artículo 160 y 178 de la Ley 906 de 2004.



Por el momento, en la alcaldía de Santa Marta continúa en condición de encargo Andrés Rugeles, quien ha venido denunciando presuntas anomalías encontradas en distintas dependencias públicas.



Rugeles, desde su llegada, ha dejado clara su inconformidad con el equipo de secretarios que dejó Rafael Martínez, por lo cual ya declaró la insubstencia total del gabinete Distrital y nombró un personal de su entera confianza para que lo apoyen en su gobierno.



Una de las últimas que salió, fue la gerente de la empresa de servicios públicos de Santa Marta, Essmar Ingrid Aguirre, reemplazada por José Dajud quien tendrá la difícil tarea de operar el acueducto de la ciudad en medio de una crisis de desabastecimiento de agua potable.



Los únicos funcionarios de Martínez que se mantiene activos son: Luis Guillermo Rubio, quien ya había sido removido del cargo, sin embargo, por su condición contractual, fue necesario retornarlo a la función como gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público. Otro es el secretario de gobierno Adolfo Bula, quien presenta una incapacidad médica hasta el 30 de junio.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta