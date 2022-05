Familiares de otro de los seis muertos del accidente ocurrido en la doble calzada de Gaira, en Santa Marta, también decidieron hablar para rechazar el giro que ha tenido el proceso judicial que cursa en contra del empresario Enrique Vives Caballero, quien conducía el vehículo que ocasionó la tragedia.



Gloria González, suegra de Maria Camila Martínez, una de las fallecidas que dejó un niño de cinco años de edad, dijo que este suceso dejó consecuencias muy grandes para esta familia.



(Además: El trágico final de pareja de novios que murió en brutal accidente de motos)

Inconformidad con el desarrollo del proceso judicial

No se nos informa de las audiencias, ni arreglos internos entre Fiscalía y el señor Vives. Nosotros sabemos lo que está pasando es por lo que publican los medios de comunicación FACEBOOK

TWITTER

“Todos la extrañamos y nos ha dolido su muerte, pero especialmente a su hijo pequeño que sufre de una condición especial y le hace falta la crianza y afecto de su madre”, manifestó Gloria quien a raíz de la muerte de la mujer, se hizo responsable del cuidado del menor.



La pariente asegura que este caso se ha manejado con misterios y a espaldas de los familiares de las víctimas para beneficiar a Enrique Vives.



“No se nos informa de las audiencias, ni arreglos internos entre Fiscalía y el señor Vives. Nosotros sabemos lo que está pasando es por lo que publican los medios de comunicación”, agregó Gloria González.



La mujer decidió tomar la vocería de la familia Martínez, para negar que exista actualmente un acuerdo con Enrique Vives que pudiera permitir un cambio del delito por el cual es procesado y una rebaja en la condena.



(Le puede interesar: El sorpresivo giro en caso de concejal de Cartagena capturada con cocaína)



“En ningún momento hicimos arreglos para que se le retiraran los cargos. Porque quien va a querer retirar cargos por esa miseria que dieron. Es más por ninguna otra suma de dinero”, sostuvo la familiar.



Gloria Gonzáles reafirmó que lo único que desean como familia es que se haga justicia.



“Lamentablemente este caso va rumbo a la impunidad”, añadió, la mujer luego de conocer el preacuerdo que se firmó en las últimas para que el empresario solo cumpla una condena de 92 meses en su lugar de residencia.

Pidieron renuncia de su abogado

Todos la extrañamos y nos ha dolido su muerte, pero especialmente a su hijo pequeño que sufre de una condición especial y le hace falta la crianza y afecto de su madre FACEBOOK

TWITTER

Los familiares de María Camila, expresaron incluso su inconformidad con la asesoría y representación recibida por el abogado que debería defender sus derechos.



“Ya le pedimos la renuncia para que se haga a un lado, porque están haciendo audiencias a puerta cerrada, firmando y haciendo todo tipo de despelotes con el dolor de nosotros”, sostuvo la familiar.



Indicó también que el dinero que recibieron de la aseguradora de la camioneta por indemnización no debería interferir en las decisiones judiciales que se adopten en contra de Vives.



(Vale la pena leer: Afinia invertirá este año un billón 68 mil millones de pesos en el Caribe)



“Una cosa es la reparación económica a las víctimas y otra el tema judicial por el que debe ser juzgado el responsable de la tragedia. Aquí todo lo han acomodado para que no suceda nada”, puntualizó.

Casi dos mil millones en indemnizaciones

Ya le pedimos la renuncia para que se haga a un lado, porque están haciendo audiencias a puerta cerrada, firmando y haciendo todo tipo de despelotes con el dolor de nosotros FACEBOOK

TWITTER

EL TIEMPO conoció que la aseguradora de la camioneta que conducía Enrique Vives ha pagado hasta la fecha 1.900 millones en indemnización a familiares de las víctimas.



También se tuvo acceso al informe pericial de la necropsia practicada por Medicina Legal a Laura de Lima, en el que se precisa que la mujer la madrugada que ocurrió el accidente estaba bajo los efectos de drogas.



“Prueba rápida de orina resulta positiva para THC y BZD (marihuana y benzodiacepinas)”, detalla el examen.



Cabe indicar que la familia de Lima no acepta este resultado y aunque en un principio aceptó formar un contrato de desistimiento en el caso, posteriormente se rehusó a recibir la indemnización por valor de 146 millones de pesos que le ofrecía la aseguradora del carro que arrolló a la joven Laura de Lima.



(Le puede interesar: Mujer sobrevivió a ataque con puñal de su expareja sentimental)



Al igual que esta familia, la del menor de 14 años tampoco ha sido reparada económicamente porque no ha podido acordarse el monto, debido a que la cuantía se ha establecido bajo un criterio de que no existieron secuelas físicas y que los traumas son únicamente psicológicos.



La defensa de Enrique Vives precisa que nada de lo conseguido en este caso en favor de su representado ha sido un beneficio, sino una actuación en derecho basada en pruebas, testimonios y exámenes de rigor a cada uno de los involucrados.



El 17 de junio se realizará una nueva audiencia, donde el juez deberá decidir si aprueba o no el preacuerdo que impone la medida de 7 años y 8 meses de prisión contra el empresario.



Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv