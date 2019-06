Listo convenio para llevar agua a campesinos sedientos de Montería

Desde octubre del año pasado, el Gobierno Nacional se comprometió a solucionar un problema de vieja data que sufren cerca de 12.300 campesinos de las goteras de Montería por la falta de agua potable, pese a tener proximidad con el casco urbano.

Sin embargo, solo hasta el pasado 27 de junio el Viceministro de Agua José Luis Acero y el alcalde de Montería Marcos Daniel Pineda García, protocolizaron la firma del convenio que permitirá dar paso a la licitación para la contratación del proyecto de construcción del nuevo acueducto rural del corregimiento El Sabanal.



La obra tiene un costo de 6.699 millones de pesos y contempla la construcción de un nuevo sistema de acueducto que beneficiará a todas las veredas de ese corregimiento, así como la extensión de redes y la potencialización del acueducto del casco urbano de esa zona.



Las poblaciones beneficiadas son: El Faro 1, El Faro 2, El Faro 4, Las Babillas, El Ceibal, California, Aguas Negras, Las Cacuchas, Besito Volao, Toledo 1, Puerto Franco, Florisanto, El Claval, La Risueña, Las Claritas, El Tapao, El Campano, Las Mojarras, Toledo 2, El Sabanal y Palma de Vino.



“En el mes de julio próximo abriremos el proceso de licitación pública y las obras iniciarán en septiembre de este año”, explicó el alcalde de Montería, basado en el cronograma previsto.



El mandatario se mostró diligente en la consecución de los recursos y la aprobación del proyecto para llevar la solución a dicha problemática a los habitantes de la zona rural, donde el Gobierno Local pretende fortalecer el programa Agrópolis.



"La idea es llevar agua a poblaciones rurales que están ubicadas en la periferia y que por su cercanía con la zona urbana de Montería, se están convirtiendo en polo de desarrollo para el turismo ecológico", agregó.



Sin embargo, dijo que existía un problema con la adquisición de un predio para la construcción de la planta de tratamiento del acueducto; el cual ya fue superado lo que permitió continuar con el proceso administrativo y financiero.



Recientemente las comunidades de las veredas El Faro habían colocado un pasacalle en el que expresaban “si no hay agua, no hay votos”, como forma de reclamar a la dirigencia.



"Es una manera de hacernos sentir porque ya hemos sido objeto de burlas de los políticos por mucho tiempo y no pensamos seguir sirviendo de lo mismo", comentó Rubén Alarcón, líder de la zona y quien aseguró que mantendrán la expectativa en el cumplimiento de las promesas.



Las veredas Faro 1 y 2 están ubicadas en cercanías al complejo de residencias campestres bautizado Balmoral en cuya sociedad accionaria estarían incluidos los hijos del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. También allí cerca está la finca El Ubérrimo de propiedad del ex mandatario de los colombianos. En ambos predios de extensas hectáreas sí llega el agua potable con alta presión y en óptimas condiciones.

Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Montería