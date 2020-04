Alerta en Caquetá por registro de primeros casos de coronavirus

Con la confirmación de los dos primeros casos de coronavirus en Caquetá por parte del Ministerio de Salud, autoridades departamentales lanzaron una alerta ante la falta de infraestructura para atender a los contagiados por esta pandemia.

Se trata de un hombre de 69 años, cuya fuente de contagio, según la secretaria de Salud Departamental, Lilibeth Galván, fue a través de un familiar que había llegado desde hace más de un mes desde Estados Unidos. Tras la muerte de este adulto mayor, se confirmó que las causas habían sido por covid-19.

El segundo caso se confirmó por medio de la directora de la cárcel de Florencia, capital del departamento, luego de haber recibido a un interno que venía de la cárcel de Villavicencio, donde ya se han registrado 25 casos positivos.



"La directora nos dijo de inmediato que estaba él y se activan los protocolos y uno de los transferidos resulta positivo. El departamento viene incrementando las medidas. Sin embargo, no entendemos este traslado para qué se hizo", señaló la funcionaria.



Tan pronto se conocieron estos casos, Galván aseveró que el departamento mantiene unos estrictos controles en sus fronteras, además de un toque de queda de 8:00 p. m. a 5:00 a. m.



"Habíamos hecho un esfuerzo, la misma comunidad ha decidido cerrar las fronteras fluviales, pero se dan estos dos casos, uno generado por el mismo Estado, y otro porque la entrada de esa persona se dio mucho antes del 6 de marzo, cuando aún no se habían tomado medidas", expresó.

De igual forma, la funcionaria señaló que la realización de pruebas en Caquetá tiene, en promedio, un rango cuatro a 5 días de espera para la entrega de resultados y solo se cuenta con 22 camas UCI en una red hospitalaria que tiene hospitales de baja complejidad en 15 municipios y uno de mediana complejidad en la capital que no cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos.



"A la fecha, las EPS adeudan 78.000 millones de pesos y esta deuda no ha sido cancelada, tenemos que fortalecer el cerco porque nuestros médicos no están dotados

