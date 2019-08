Primer torneo de ajedrez del Caribe cierra inscripciones el domingo

Este domingo 18 de agosto cierran las inscripciones para los niños, niñas y adolescentes amantes del ajedrez que quieran participar en el ‘Primer Torneo de Ajedrez del Caribe’, liderado por la Fundación a la Rueda Rueda, y que se realizará en las ciudades de Sincelejo, Montería, Cartagena y Barranquilla durante los meses de septiembre y octubre.Las inscripciones son gratuitas y se pueden hacer por Internet.

“Serán cuatro eliminatorias: la primera en Sincelejo el 7 de septiembre; la segunda en Montería, el 8 del mismo mes; la tercera parada será en Cartagena, el 14 de septiembre; y al día siguiente jugaremos en Barranquilla”, dice Vivi Barguil, directora de la fundación a la Rueda Rueda, que desde hace 6 años promueve el ocio creativo en los niños de Montería, capital de Córdoba, además con deportes como el béisbol y el atletismo; y con actividades artísticas.



De esta primera fase en las cuatro ciudades del Caribe saldrán 120 finalistas de toda la región, 30 por ciudad, que viajarán a Montería los días 19 y 20 de octubre para jugar la gran final.Esos mismos días se realizarán las premiaciones.

Vivi Barguil, directora de la fundación a la Rueda Rueda, que desde hace 6 años promueve el ocio creativo en los niños. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

Ganadores viajan a España, a XVIII Festival Internacional de Ajedrez

“Entregaremos 6 ganadores de niños entre los 6 y 17 años. Los 6 ganadores viajarán al XVIII Festival Internacional de Ajedrez ‘Gran Hotel Bali’, en Benidorm, España, que se llevará acabo del primero al siete de diciembre de este año”, agrega Vivi Barguil.



Desde hace 6 años se realiza este torneo en Montería con 150 niños, de varios municipios de Córdoba. Este año, con esta competencia en el juego ciencia, la Fundación a la Rueda Rueda llegará a 4.500 niños de la región Caribe.

Si aún no se ha inscrito y está entre los 6 y 17 años, lo puede hacer de manera gratuita a través de la página web: www.fundacionalaruedarueda.org.

Para este encuentro se han definido 6 categorías de acuerdo a la edad de los participantes:



La sub 6 es para los niños nacidos entre el 2013- 2014. La sub 8 para los niños nacidos entre el 2011- 2012. Luego viene la sub 10 para aquellos que nacieron entre 2009 – 2010. La sub 12 para los nacidos entre el 2007-2008. En la sub 14 jugarán aquellos pequeños nacidos entre el 2005-2006; en la categoría sub 17 jugarán los nacidos entre el 2002 al 2004.



“Esperamos que todos los niños y adolescentes se animen y hagan parte de esta iniciativa, cerramos con éxito la convocatoria en Sincelejo, pero aún pueden inscribirse en Montería, Cartagena o Barranquilla, sabemos que todos aquellos que participen en el ‘Primer Torneo de Ajedrez del Caribe de la Fundación a la Rueda Rueda’ se llevarán una experiencia enriquecedora” Asegura Vivi Barguil..

¿Cómo inscribirse?

La Convocatoria es abierta y gratuita. Registrarse es muy fácil:



Deben ingresar a la página web: www.fundacionalaruedarueda.org, en el home del portal aparece un botón que dice inscribirse ahora. Este despliega una página y en la parte superior dice inscripciones: seleccione el formulario de la ciudad en la que va a participar, completa sus datos y de ésta manera queda inscrito en el ‘Primer Torneo de Ajedrez del Caribe, Fundación a la Rueda Rueda’. ¡Bienvenidos!







John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

