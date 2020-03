Confirman primer caso de coronavirus en comunidad indígena nómada

La Secretaría de Salud de Cúcuta confirmó el primer caso de coronavirus dentro de una comunidad indígena de la zona. Se trata de los Yukpa, una de las pocas poblaciones indígenas nómadas que existen en el mundo.



Líderes de la ONIC y la Presidenta del partido MAIS denunciaron que la comunidad se encuentra hacinada en un barrio de la capital nortesantandereana y fue cercada por la Policía Metropolitana de Cúcuta como medida de aislamiento.

“Activamos los protocolos para evitar el contagio de 250 personas más que hay en la comunidad. Hasta el momento no existe otro caso de coronavirus en esta etnia”, informó María Constanza Artega, secretaria de Salud municipal.



Además de la etnia Yukpa, la cual se encuentra en el barrio El Escobal, se conoce que indígenas de las comunidades Amorua y Sicuani también deambulan en los barrios de Cúcuta cercanos a la frontera.



(Le recomendamos leer: Cúcuta, militarizada para evitar saqueos y propagación del coronavirus)



La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), solicitó al Gobierno nacional ayuda humanitaria en materia de alimentación, prevención y condiciones mínimas requeridas como el agua potable para prevenir la propagación del covid-19 en otras comunidades indígenas.

Tememos por la integridad de la comunidad Yukpa si el virus se llega a propagar entre ellos FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Marta Peralta, presidenta del partido MAIS, mostró su preocupación, asegurando que la comunidad no tiene herramientas para defenderse del virus y puede que se produzca el exterminio de la misma si se llega a propagar.



"Los miembros de la comunidad están hacinados y en malas condiciones de salud. Nosotros hemos visto cómo han caído en la mendicidad y sufren por la comida, de forma que tememos por la integridad de la comunidad Yukpa si el virus se llega a propagar entre ellos", dijo Peralta.



También denunció que las autoridades locales han realizado protocolos con la ciudadanía para procurar que el virus no se propague, pero las medidas no han sido las mismas con las comunidades indígenas binacionales o fronterizas.(Le puede interesar: 'La naturaleza necesita la cuarentena', indígenas de la Sierra Nevada)

Habitantes de el barrio El Escobal tomaron fotos del acordonamiento que realizó la Mebog en la zona. Foto: Archivo particular

La Onic también manifestó que realizarán una serie de protocolos para ayudar a los Yukpa y todas las comunidades indígenas que necesiten el auxilio.



“Identificaremos los indígenas con mayor vulnerabilidad ante la pandemia; población estudiantil, sobrevivientes del conflicto y pueblos en frontera, entre otros, para gestionar y desarrollar medidas que permitan minimizar el impacto”, cita el comunicado de esa organización indígena.

Medidas de la administración local

La alcaldía de Cúcuta, en cabeza de Jairo Yáñez, aseguró que este jueves se evaluará el estado de los miembros de la etnia en una jornada de salud organizada por la Secretaría de Salud municipal, la Organización internacional para las migraciones (OIM), el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) y el Laboratorio Nacional de Salud.



“Hemos establecido rutas de atención para brindar saneamiento básico y seguridad alimentaria para evitar que las familias, niños y mujeres embarazadas, se desplacen y propaguen los focos de contagio en el municipio”, aseguró Yáñez.



(Lea también: El virus que sacó a flote lo mejor del alma colombiana)



Tras conocerse el caso de coronavirus al interior de la comunidad, la Policía Metropolitana de Cúcuta realizó un acordonamiento de la zona.

Esta fue la situación en el barrio fronterizo El Escobal, en Cúcuta, cuando se confirmó el primer caso de coronavirus al interior de la comunidad indígena nómada Yukpa.

La Mebog procedió a realizar un cerco en la zona donde habitan unos 250 miembros Yukpa. pic.twitter.com/VCaVndpoIK — Duvan Alvarez (@duvan_ad) March 26, 2020

José Luis Palomino, coronel de la Policía metropolitana de Cúcuta, aseguró que el lugar permanecerá acordonado y los uniformados deberán usar de manera obligatoria las barreras de protección para prevenir el contagio del virus.



“Orientamos a los miembros de esta etnia para que permanezcan aislados. Además, nuestras unidades policiales han bloqueado las trochas que normalmente usa esta comunidad para cruzar hacia Venezuela”, indicó el coronel.



Los habitantes del sector están preocupados por el caso detectado y aseguran que las costumbres nómadas de la etnia son un riesgo inminente. Se estima que en 15 ciudades de Colombia hay presencia de indígenas Yukpa en estado de indigencia.

ANDRÉS CARVAJAL

Para EL TIEMPO

CÚCUTA