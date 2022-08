Dos presuntos responsables del asesinato del patrullero Mario Fernando Guerrero Basante, ocurrido en la mañana del pasado 1 de agosto en el municipio de Villa Rica, Cauca, fueron presentados ante la justicia. Uno de ellos fue enviado a centro carcelario.

Así lo informó el brigadier general Pablo Ruiz, comandante de la Región de Policía número Cuatro, quien indicó que los hombres se entregaron voluntariamente en medio de un operativo.



(Puede leer: Conmoción por crimen de mujer discapacitada y embarazada en plena calle de Cauca)



“En tiempo récord obtuvimos información y elementos materiales probatorios lo que obligó a los presuntos responsables a entregarse”, explicó el oficial.



Estas personas, uno de ellos un menor, hacían parte de las pandillas que delinquen en esa zona del departamento, según indicó Ruiz.



El adulto conocido como alias ‘Alex’ aceptó los cargos y fue enviado a la cárcel, mientras que el menor fue presentado ante un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes.



Alias ‘Alex’ también registra antecedentes judiciales por el homicidio de un ciudadano venezolano en marzo de este año.



(Le recomendamos: Nariño pide a Ecuador levantar restricción vial en caso de evacuar por volcán)



El adulto fue imputado por el delito de homicidio agravado, cuya pena máxima es de 60 años en el marco de la nueva ley de seguridad ciudadana, cuando se atenta contra un miembro de la Fuerza Pública.



Las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta 60 millones de pesos por los responsables.



El pasado 1 de agosto, el patrullero Mario Fernando Guerrero Basante de la estación de policía de Villa Rica, se encontraba de civil cuando fue atacado a disparos por la espalda en momentos en que se encontraba en un establecimiento público en esta población del norte del Cauca.



El féretro del patrullero fue conducido hasta Pasto, Nariño de donde era oriundo.



En esta misma localidad, horas antes de este crimen, hombres armados llegaron a rematar a un joven que se encontraba herido y había ingresado horas antes a un centro asistencial.



Los agresores lo atacaron con arma blanca y aunque no falleció, le produjeron nuevas heridas.



(Le puede interesar: Un caballo en una carrera ferial se desbocó y dejó 12 heridos en Nariño)



“El personal de salud, el guarda de seguridad y los pacientes, quienes estuvieron expuestos y que también algunos salieron heridos, fueron quienes intervinieron en que no se continuara con la pelea, ya que la policía, estando seguida de la ESE, no prestó los servicios a tiempo y llegaron una hora después de los sucesos, aunque no desconocemos que hay pocas unidades para toda la comunidad”, dice la ESE norte a través de un comunicado.

