En un video de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que un grupo de cinco jóvenes que vestían uniformes de colegio, le hurtaron un celular a dos jovencitas mediante la modalidad de raponazo en el barrio Timiza, de la localidad de Kennedy, en Bogotá, el pasado miércoles a las 7 de la noche.

(Puede leer: 'La calle del crimen': habitantes de Suba aseguran que atracan tres veces al día)



De acuerdo con el relato que un familiar de las víctimas del hurto entregó a City Noticias, una adolescente y su prima, que se encontraban sentadas en la entrada de una casa, no desconfiaron de los muchachos porque les parecieron que eran estudiantes. Sin embargo, el primero que pasó al lado de ellas fue quien les arrebató el móvil y salió corriendo, los demás también comenzaron a correr detrás de él.

El pariente de las adolescentes aclaró que no pueden afirmar que los jóvenes eran alumnos de los colegios que hay en el bario, pero sí enfatizó en que lucían uniformes de planteles educativos. "Como es la hora de salida de los colegios, pues asumimos que sean estudiantes, no podemos afirmar nada", dijo el hombre.



El familiar afirmó que a pesar de que el robo quedó registrado en un video de una cámara de seguridad, las autoridades no les prestan a los habitantes del barrio más atención para prevenir estos delitos.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS