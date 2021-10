Se esfumó una millonaria inversión para hacer una planta arrocera en Sucre

La Contraloría Departamental de Sucre encontró presuntas irregularidades en el manejo de 246 millones de pesos que les fueron entregados a la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de la vereda Lana -Asoprolana-, en la zona rural del municipio de Majagual (Sucre).



Los recursos fueron entregados por el Ministerio de Agricultura para la adquisición e instalación de una planta trilladora de arroz con un molino arrocero, logrado a través de la convocatoria nacional del Pacto por el Agro en el año 2014.



Dice el informe, que el operador del programa era la Corporación Colombia Internacional -CCI- y que el representante legal de la asociación es Julio Manuel Maury Villacob.



La Contraloría Departamental, por intermedio de su gerente, José Alejandro Revollo Gómez, habría encontrado que la planta nunca funcionó ni prestó servicios a los 45 beneficiarios asociados.



“Compraron un molino con menor capacidad y de menos calidad que el indicado en el proyecto, con el objeto de que les quedara recursos a ellos para apropiarse ilegalmente de estos y hoy tanto las instalaciones como el molino están en un estado de abandono”, dice el informe de la Contraloría.

Indica además, que el convenio no cumplió el objeto para lo cual fue adjudicado, convertidos así en un ‘elefante blanco’.



La Contraloría, además en su investigación, encontró que la Alcaldía de Majagual mediante convenio interadministrativo No. 214-524 del 19 de junio de 2015 hizo aportes al proyecto por valor de $ 18.480.000 representados en apoyo técnico.



Así mismo, que la Federación Nacional de Arroceros –FedeArroz- hizo aportes por $ 40 millones, pero la planta y el molino nunca funcionaron.

No hubo una adecuada planeación del proyecto,

"Se pudo evidenciar una indebida gestión fiscal en la administración de los recursos de la Nación, ya que no hubo una adecuada planeación del proyecto, pues el molino no ha sido puesto en funcionamiento desde su montaje el 31 de enero de 2016", agrega la Contraloría en el informe.



“Lo encontrado es corroborado por 11 testimonios de beneficiarios de la Asociación, quienes afirmaron no recibir nunca ningún beneficio. Hubo deficiencias en la Interventoría y la supervisión realizada al proyecto, ya que avalan un acta final de la obra sin poner en funcionamiento el molino”, concluye el informe.



Miembros de la Corporación Colombia Internacional indicaron que a pesar de las irregularidades detectadas por la Contraloría Departamental de Sucre a esta misma entidad, el Ministerio de Agricultura y la Gobernación de Sucre le habrían asignado cerca de 300 millones de pesos.



“Esto en el marco del Programa de Alianzas productivas con destino a la siembra de 40 hectáreas de arroz”, señalaron los miembros de la ICC.



Pidieron vigilancia para estos recursos manifestando, que ojalá no corran la misma suerte que los asignados para el molino de arroz.

Sincelejo

