La inusual 'historia de amor' entre una secuestrada y su captor

El pasado domingo 14 de julio la Policía Nacional rescató a Mayerli Santos Calderón, la esposa de un palmicultor que fue secuestrada el 28 de mayo en el municipio de Sabana de Torres.

En una residencia del barrio Kennedy, al norte de Bucaramanga, la mantenía retenida un hombre identificado como Ricardo Tarazona Martínez, quien ya había estado en la cárcel por secuestrar a un comerciante santanderano en el 2003.



Durante la audiencia de legalización de captura de este hombre, la Fiscalía reveló unas cartas que fueron encontradas en el lugar de retención al parecer escritas por Mayerly para su secuestrador, donde le manifestaba su amor.



“Amor, nunca imaginé que de estas lágrimas surgiera un amor tan grande y especial como este. Aunque la forma en la que nos conocimos no fue la más apropiada, le doy gracias a Dios por todo esto... Cada día te amo más”, dice una de las cartas.



El general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó la existencia de estas cartas que fueron encontradas durante el allanamiento, “aportamos las cartas encontradas a la diligencia. Sobre el contenido, la interpretación la deben dar los profesionales especializados” enfatizó el general Vásquez.



En otro fragmento de la carta, ella le decía que lo perdonaba pero que le pedía seriedad, “soy capaz de perdonar el hecho que me hayas raptado, a pesar de saber que estoy aquí en esta selva en contra de mi voluntad. Jamás te guardaría rencor y no sería capaz de hacerte daño, pese al daño que me has hecho a mí y a mis seres queridos. Solo te pido sinceridad”.

Las primeras palabras de Mayerly cuando la liberaron fueron justamente para darle las gracias a sus captores porque no la trataron mal, “doy gracias a esa persona que me cuidó que era quien me tenía en cautiverio, no puedo decir nunca que me maltrataron ni que fueron violentos, al contrario dentro de lo que se puede vivir en un cautiverio fueron bien, fueron amables conmigo”, enfatizó Mayerly.



Según el psicólogo forense, Belisario Valbuena, la mujer puede estar sufriendo de un trastorno conocido como síndrome de Estocolmo, que consiste en enamorarse de su secuestrador, “puede ser un medio inconsciente de supervivencia por parte de la víctima respecto al captor, otra causa también es que los aspectos de la personalidad, en especial mujeres sientan atractivo por su captor”, enfatizó Valbuena.



Se pedían 5 millones de dólares por la liberación de Mayerly Santos.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO/Bucaramanga