A Jonathan Francisco García Tapias se le imputaron los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y maltrato animal agravado. Tras no aceptar los cargos, este hombre de 27 años fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

García Tapias es investigado por su presunta responsabilidad en el asesinato de la menor María Camila Plazas Luna en el municipio de Pitalito.



Este ataque se presentó mientras la menor se encontraba al cuidado de su abuela en el barrio La Virginia, en Pitalito. Según los reportes de testigos, este hombre ingresó a la vivienda de manera violenta e intentó abusar sexualmente de la niña.



La abuela de la menor intentó defederla y recibió heridas con un arma cortopunzante, en este ataque también resulto afectada la menor, quien falleció por la gravedad de las heridas.



El parte médico señaló que la menor recibió cuatro puñaladas en su cuerpo y su abuela dos en el tórax por lo que permanece bajo atención médica especializada. Por estos actos fue capturado Jonathan Francisco García Tapias, de 27 años.



El comandante de la Policía del Huila, coronel Gustavo Camargo, aseguró que el asesino había salido de prisión dos días antes de cometer el crimen y dijo que “pagaba una pena por delitos sexuales”.



El procesado no aceptó los cargos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y maltrato animal agravado, por lo que se dictó una medida de aseguramiento carcelario.



Mientras avanzan las investigaciones en su contra, se conoció que el detenido sería trasladado a Bogotá, “su traslado es para preservar la seguridad del procesado, para que otros miembros de población carcelaria no atenten contra su vida. La cárcel de Pitalito no cuenta con una celda de alta seguridad que garantice su integridad personal”, dijo una fuente cercana al caso al medio La Nación.



Este traslado fue confirmado por el alcalde de la localidad, Édgar Muñón Torres, quien se pronunció a través de Facebook. "Mantendremos todo el apoyo a la familia y verificaremos jurídicamente que este caso no quede impune y reciba la pena máxima”.



García Tapias se encuentra a la espera de que un juez de conocimiento, en segunda instancia, resuelva la apelación a la medida de aseguramiento en centro carcelario que fue impuesta.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS