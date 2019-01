Presunto asesino de menor de edad en el Meta era amigo de la familia

Sentimiento de dolor, pena, abatimiento y desconsuelo es el que se vive en Barranca de Upía, Meta, por el asesinato de una niña que apenas iba a cumplir 12 años y que fue hallada en medio de la oscuridad tirada en un paraje rural entre una lona y en su interior cubierta por una cobija amarrada y con los brazos quebrados.

Víctor Nieto, padre de la niña, relató que hacia las 10:30 de la noche del 31 de diciembre cuando se encontraban en la caseta comunal de la vereda el Hijoa de Barranca de Upía celebrando el fin y comienzo de año, una compañerita la llevó hasta la casa de ella, a unos 80 metros de sus residencia, para que mirara la ropa que le habían comprado y para que comiera un tamal.



Al buen rato, relata, “yo fui hasta la casa de la niña a preguntarla y me dijeron que estaba durmiendo”, como se le hizo extraña esa versión “le avise al Ejército que está más cerquita de la vereda y ellos le informaron a la Policía y al alcalde que nos ayudaron a buscarla”.

En esas labores una pareja vio una moto azul sospechosa como a unos cinco kilómetros de la casa. Hacia ese lugar se dirigieron unos muchachos de la vereda y el comandante de la Policía y la encontraron, hacia la una de la madrugada del martes primero de enero, “entre una lona, envuelta en una cobija, amarrada y con los brazos quebrados”, aseguró el padre de la menor de edad.



La niña que la invitó para ir a la casa vecina es hija de Pastor Gómez Vaca, de 34 años, “un muchacho del caserío que yo lo vi nacer y crecer junto a mis hijos mayores”, cuenta Víctor Nieto. Las dos niñas estudiaron juntas, hacían tareas juntas en la casa y se graduaron juntas de primaria, relató otro familiar.

Las versiones de toda la comunidad apuntan a que Gómez Vaca, que actualmente trabajaba en una empresa petrolera, fue el autor del homicidio de la niña, según expresó el alcalde de Barranca de Upía, Fredy Enrique Castro Gómez.



El mandatario, que a su vez es el padrino de la niña, dijo -en una emisora de Villavicencio- que Gómez Vaca habría aceptado ser el autor del homicidio ante el personal de policía judicial.



“Yo no sé qué se le metió a ese señor en la cabeza para hacer eso con mi hija. Cómo va cometer un crimen de esos con una niña, yo quiero que se investigue y creo que no lo hizo solo, porque al hombre lo vieron venir en compañía de otra persona en la moto a gran velocidad a las 12 de la noche”, relató Víctor Nieto.



De su hija, Víctor Nieto dijo que “era una niña muy alegre y muy bonita y por eso todos me colaboraron en buscarla”.



Se espera que en las próximas horas se cumplan en el palacio de Justicia de Villavicencio las audiencias de legalización de captura, medida de aseguramiento y formulación de cargos por homicidio y feminicidio contra Pastor Gómez Vaca. Allí también se conocerá el dictamen de Medicina Legal que establecerá si la niña también fue objeto de violencia sexual.



De otro lado, un equipo de especialistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realiza acompañamiento psicosocial a la familia de la niña de 12 años, así como a los hijos del presunto victimario, quienes se encuentran en este momento bajo el cuidado en un hogar de paso del Instituto.



Y este jueves a las 2:00 de la tarde se va a hacer una marcha en Barranca de Upía para protestar por el homicidio de la niña con el objetivo de dejar un precedente en la comunidad, "porque hechos como estos no se pueden volver a presentar", aseguró el acalde.



VILLAVICENCIO