Presidente reafirmó compromiso de encontrar a niños perdidos en Minca

La mamá de Alberto Cardona y el papá de Alit David Sánchez, los niños que desaparecieron en circunstancias extrañas en el corregimiento de Minca, cumplieron su propósito de reunirse con el Presidente de la República Iván Duque en Santa Marta.



Aunque en el encuentro no hubo novedades sobre el paradero de sus hijos, los familiares se mostraron optimistas, ante el compromiso expresado por el mandatario nacional de mantener la búsqueda de ambos menores e incluso redoblar los esfuerzos para obtener resultados positivos.



“De corazón le pedimos al Presidente que no suspendieran los operativos en Minca, gracias a Dios, la respuesta fue positiva, así que nos marchamos tranquilos confiando en nuestras autoridades”, señaló Alit Sánchez, papá del menor de 2 años desaparecido.

Por su parte Yuliana Sanguino, mamá de Alberto Cardona, manifestó que no pierde la fe y que seguirá con la esperanza viva de reencontrarse con el menor de sus hijos. “Me siento tranquila por las palabras del doctor Duque, yo solo espero que cumpla y me ayude a encontrar al niño”, agregó.



El presidente de la República, Iván Duque, previamente había presidido un consejo de seguridad con autoridades gubernamentales, fuerzas militares de la Policía y Ejército, Fiscalía, representantes de gremio y dirigentes políticos de la región.



Al final de la reunión entregó declaraciones a los medios de comunicación, donde expresó que “el Gobierno Nacional no descansará hasta dar con la ubicación de estos dos menores que han estremecido al país, así como lograr el rescate de la administradora de finca, Melisa Martínez”.

El Alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, calificó como positiva la reunión con el Presidente de la República. Foto: Roger Urieles Velásquez

Los Pachencas, objetivo del Gobierno

El mensaje de mayor contundencia entregado por el mandatario al departamento del Magdalena, estuvo dirigido hacia la banda criminal ‘Los Pachencas’. Anunció que hay una orden directa de adelantar una operación rigurosa en contra de esta organización y su principal cabecilla alias ‘Chucho Mercancía’, quien ha sido confirmado como un objetivo de alto valor.



“No vamos a permitir que estos criminales sigan generando miedo a la sociedad. La misión es desarticular ese grupo ilegal y proceder a la extradición de su principal líder”, añadió.



Dijo también que en el Magdalena se adelantará la puesta en marcha de siete frentes de seguridad turística con la Policía y 50 frentes policiales adicionales para garantizar protección a la ciudadanía y poder desarticular las redes de crimen organizado.



Así mismo anunció la puesta en marcha de la unidad de carabineros móviles en el municipio de Zona Bananera y operaciones permanente por parte de la Armada Nacional en el Sur del Magdalena para mejorar capacidad disuasiva y control fluvial de la región.



Finalmente el Alcalde de Santa Marta Rafael Martínez, calificó como positiva la reunión con el Presidente de la República, al reconocerse que la Sierra Nevada es un territorio importante para el país, de allí la necesidad de recuperar el control de la seguridad.



“Fue una jornada productiva, el Gobierno Nacional ha sido concreto respecto a nuestras peticiones y le agradecemos la disposición que ha tenido para conseguir la tranquilidad y seguridad en la ciudad de Santa Marta”, precisó.



El burgomaestre samario recordó que actualmente existe una recompensa de 70 millones de pesos por información que conduzca a Alberto Cardona y otros $20 millones por Alit Sanchez.



