'De dónde salió esa fantasía, está construcción de una realidad', Petro sobre bloqueos

El Presidente de la República, Gustavo Petro, se fue lanza en ristre contra la prensa nacional por el manejo que los medios les dieron a los bloqueos que se dieron el pasado jueves en inmediaciones del Palacio de Justicia, en Bogotá, durante las marchas de respaldo al Gobierno Nacional.



“De dónde salió esta fantasía, está construcción de una realidad”, señalo el mandatario colombiano haciendo referencia a hechos, que son materia de investigación, y en los cuales se habrían visto involucrados los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se sesionan en El Palacio de Justicia, pero que presuntamente habrían quedado encerrados por cuenta de manifestantes que protestaban en los alrededores y que se habían concentrado en la Plaza de Bolívar, centro de la capital del país.

La UNDMO, antiguo Esmad, en enfrentamientos con manifestantes en inmediaciones al Palacio de Justicia. Foto: Archivo particular

“No hubo rescate en helicóptero y no hubo un secuestro. Los magistrados siempre pudieron salir y entrar como quisieran. Es más, no salieron porque no quisieron, querían seguir trabajando y se le dijeron al general (Salamanca). Sin embargo, empieza a salir en la opinión pública otras realidades. ¿Cuál era la realidad? porque medios de comunicación y dirigentes políticos cogieron esta información?”, añadió el presidente haciendo referencia a un trino que fue publicado, según el mismo mandatario, desde los Estados Unidos.



(En contexto: 'Nunca hubo restricción a la libre movilidad de magistrados': presidente Petro)



“Nunca fue verdad. Nunca hubo eso. No existió. Fue una burbuja virtual construida a través de las nuevas tecnologías: señor General (Salamanca), usted tiene que investigar esto porque esta es una nueva realidad y no solo por el problema de ayer con esta información”, añadió el Presidente Gustavo Petro desde Cartagena, donde cerro la Cumbre de Gobernadores.

Bogotá 08 febrero 2024. Disturbios durante las protestas frente al Palacio de Justicia. Los Manifestantes son desalojados por la policía. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

“Ustedes se acuerdan que una vez hubo un experimento hecho por un grupo X diciendo que los venezolanos entraban en los conjuntos, yo era congresista, y todo el mundo creyó eso hasta yo. Toda la gente había salido a defender a las mujeres y los niños con garrotes. Creyeron que un señor qué pasaba por ahí era un venezolano, y lo mataron. No hubo investigaciones por este hecho que se promovió desde una arquitectura comunicacional, lo que hizo que la ciudadanía fuera aterrorizada, eso se dio en medio de una movilización social. Y la gente salió y mató”, agregó el mandatario, comparando las violentas protestas que vivió el país en el año 2019 y lo sucedido este jueves 8 de enero en las calles que bordean el Palacio de Justicia.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En X: @PilotodeCometas