Desde el barrio el Pozón, al sur de las murallas de Cartagena, El Presidente de la República, Gustavo Petro, presentó la radiografía de la desigualdad y el hambre en Cartagena, y planteó como una de las soluciones a esta tragedia que los habitantes del Centro Histórico paguen mayores impuestos.



(Además: Vía del alto de La Línea es una de las más peligrosas del país: ¿por qué?)

“El Dane presenta como el 10 ciento a la población más afortunada. De ese Jet Set que compró el Centro Histórico, "estrato súper 10" no tiene ni idea de lo que pasa acá, en lugares como este y lo que vive cotidianamente la gente que aquí habita”, señaló el mandatario desde uno de los cinturones pobres de la cuidad.



“Cartagena es una de las ciudades más desiguales socialmente del mundo. Si se pudiera medir la fortuna de quienes tienen propiedades en el Centro Histórico, hoy, la distancia sería inconmensurable, la más desigual de todo el planeta tierra".



Para el mandatario, en Cartagena hay un circulo "muy poderoso y muy rico- dijo. Incluso no es nacional pero tiene propiedades en la ciudad de Cartagena. Por qué no tienen un impuesto predial muy alto que pueda convertirse en dinero distrital que iría hacia los barrios más pobres de la ciudad”, planteó.



(También, Video: vulgar loro discute con su dueño en Ciénaga de Oro y se hace viral)



Su pronunciamiento lo hizo en la presentación del programa Cambia Mi Casa, para el que se propone mejoramientos de vivienda. En la heroica entregaron los primeros.



Petro además, presentó la firma de convenios con 8 municipios del país por hasta 3.745 de estas intervenciones integrales en baños, pisos y cocinas, entre otras, y conexiones a servicios de agua y saneamiento básico.

No es la primera vez que el presidente de la República pone el ojo sobre el bronce de Pedro de Heredia en la Plaza de los Coches.



(También: Vía del alto de La Línea es una de las más peligrosas del país: ¿por qué?)



Ya lo había hecho durante las discusiones sobre las obras en el Canal del Dique, cuando planteó que si las obras iban a favorecer que llegara menos sedimentación a la Bahía de Cartagena, y por lo tanto este cuerpo de agua entrara en etapa de descontaminación, deberían pagar mayores impuestos los habitantes de Bocagrande, Castillogrande, el Laguito y Manga, así como los industriales de Mamonal, beneficiarios directos de las obras.



Durante la puesta en marcha de esta iniciativa del Gobierno en Cartagena, entregaron de los primeros mejoramientos y presentaron la firma de convenios con 8 municipios del país para hasta 3.745 de intervenciones integrales a hogares pobres, en baños, pisos y cocinas, entre otras. Así como conexiones a servicios de agua y saneamiento básico.



Cartagena.