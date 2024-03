Petro no asistió a reunión con alcaldes del Caribe para hablar del servicio de energía en Cartagena

El recorrido del presidente Gustavo Petro por la región Caribe debía finalizar en Cartagena con un encuentro para buscar una salida a la altas tarifas del servicio de energía eléctrica en el norte del país.

Sin embargo, la cumbre no se realizó, toda vez que el Presidente decidió no entrar al recinto argumentando que no asistieron todos los convocados.

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho explicó a los asistentes que el jefe de Estado no participaría en la cita porque fueron convocados 69 alcaldes de la región y solo asistieron 18 mandatarios.

La vicepresidenta Francia Márquez también dio explicaciones a la ausencia de Petro. “Más de cincuenta mandatarios fueron convocados y no asistieron la mayoría. Entiendo que hay alrededor de 17 alcaldes que han asistido y el resto no hizo presencia, razón por la que el Presidente manifiesta su disposición de plantear una asamblea con todos los alcaldes gobernadores y la comunidad”, dijo Márquez.

Petro llegó hasta la puerta del hotel Hilton, pero en el último minuto y tras conocer detalle del número de asistentes, se retiró para continuar con su agenda en Bogotá, donde debe dar posesión del cargo a la nueva fiscal general de la nación.

Fuentes cercanas a Palacio señalaron que hubo molestia del Primer Mandatario porque la cita había sido solicitada por dirigentes políticos y funcionarios de la región, dados los altos costos de la energía eléctrica de los últimos años.

“El Presidente se retira del espacio. No va a hacer presencia y espera que efectivamente esto se puede discutir con los mandatarios municipales y departamentales de cara a la comunidad”, aseguró la Vicepresidenta.

Márquez aseguró que ese encuentro se haría de cara a las comunidades, que son las más afectadas con el alto costo del servicio de energía en el Caribe.

“Una asamblea donde en comunidad se discuta el tema de los servicios públicos y energía en esta región del país, el Caribe y que en esa asamblea se puedan definir rutas y sobre todo que no se termine perjudicando la comunidad”, afirmó Márquez.

Tras la decisión del presidente, los ministros empezaron a salir de manera rápida del recinto, quedando solo la vicepresidenta y el ministro de Minas y Energía con los pocos alcaldes asistentes.

LEIDYS RIVERO

Subeditora de EL TIEMPO

CARTAGENA