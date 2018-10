Presidente Duque insiste en cadena perpetua para abusadores de niños

Desde Cartagena el Presidente de la República, Iván Duque, celebró la liberación del hijo del alcalde de El Carmen, en el departamento de Norte de Santander, Edwin Contreras. El menor había sido secuestrado en horas de la mañana de este miércoles en zona rural de esa localidad.

“Se ha confirmado la liberación del menor me dan esa in formación y me alegra. Celebro lo que los medios han informado y espero que el niño este pronto con sus padres en su casa”, dijo el presidente Duque.



El menor fue liberado en un paraje selvático de la región del Catatumbo, según confirmaron fuentes del Ministerio Público.



Más temprano, antes de ingresar a la cumbre latinoamericana de comunicación, el mandatario volvió a manifestarse a favor de la cadena perpetua para abusadores de niños.



“Después de los hechos del fin de semana en que una menor fue brutalmente asesinada en Fundación, Magdalena, y hoy un secuestro de un menor, hacemos nuevamente un llamado para penas severas, para los abusadores, como la cadena perpetua”, señaló el mandatario.



En repetidas oportunidades el primer mandatario ha llamado a esta medida ante la creciente violencia contra los niños y niñas en el país.



