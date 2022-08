El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, desde el Bloque parlamentario del Pacífico que se realiza en Cali, destacó la importancia de avanzar en proyectos que traerán grandes beneficios a su departamento, así como en la paz y en la no continuidad de conflictos entre etnías por tierras.



“Avanzar en los proyectos de 4G de impacto como es la vía Popayán-Pasto, así como la vía al mar”.



“Lo más importante son los caminos para la paz en el cual tienen los proyectos de Placas Huellas y la conservación rutinaria de las vías terciarias que es la que nos permite mejorar la productividad del sector rural y desde allí poder seguir avanzando en el tema de la consolidación de la búsqueda de la paz”, agregó el mandatario.



Sobre el conflicto de tierras que se vive en el norte del Cauca dijo que, es urgente acabar con esa situación.



“Este domingo hicimos un recorrido, hablando con todos los sectores, con todas las comunidades que están en asamblea permanente y que tiene voluntad de diálogo, pero que requieren una respuesta rápida en varios temas de inversión por parte del gobierno nacional. Ya hemos hablado con el ministro de transporte, Guillermo Reyes, y aunque no hace parte de su cartera, quedamos en que lo elevará al gabinete ministerial y el presidente del congreso lo elevará a todo el congreso de la república”.



El mandatario departamental también se refirió sobre el asesinato de tres jóvenes, todos miembros de una misma familia, este fin de semana en zona rural de Caldono.



Dijo que ya avanzan en el proceso de investigación que permita el esclarecimiento de estos hechos y dar con el paradero de los responsables.

El gobernador Elías Larrahondo Carabalí expuso problemáticas. Foto: Archivo particular

“Creo que es la oportunidad para seguir trabajando en el departamento del Cauca en fortalecer muchísimo más los escenarios de paz que tienen que ver con el accionar de la fuerza pública, pero también con la inversión social, especialmente en este tema de vías y vías terciarias”.

Preocupación por conflicto étnico

El presidente del Senado, Roy Barreras, quien también estuvo en el encuentro, pidió al Congreso mirar llamado de gobernador del Cauca, Elías Larrahondo. y habló sobre el conflicto étnico.



“El gobierno del presidente Petro tiene una clara estrategia: jurisdicción especial agraria, reforma agraria, ley de baldíos, compra de tierras, pero eso tiene que hacerse bajo el imperio de la constitución y la ley y no por medio de la fuerza”, indicó Barreras.



“Los procesos de invasión de tierras, los cierres de bocatomas de agua para quitarle agua a los municipios afro, por ejemplo, son hechos que generan violencia. No podemos permitir que el conflicto por la tierra que en 200 años de historia ha tenido una génesis y un desarrollo violento termine por desencadenar ahora un conflicto étnico”, dijo el congresista.

“Nosotros vamos a asegurar que todos los colombianos y colombianas tengan respeto por sus derechos, no sólo a la tierra sino a una vida digna y no será con hechos violentos. Hago un llamado para que no se desate en el norte del Cauca un conflicto étnico”, agregó.



El presidente del congreso dijo además que, hace una semana se instaló junto a la comisión de paz y el ministro del Interior, un puesto de mando unificado en Caldono como acción preventiva hasta que se acaben los asesinatos contra líderes sociales y firmantes de la paz.



En el bloque parlamentario del Pacífico que se realizó este lunes en Cali, participaron también el ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes González, y el director general (e) del Instituto Nacional de Vías (Invías), Guillermo Toro, para avanzar en un plan de infraestructura pública con justicia social e igualdad en la región.



También participaron 47 congresistas que hacen parte de este bloque, alcaldes de la región, así como los cuatro gobernadores del pacífico.



