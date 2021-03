Se complica salud de presidente de la Liga de Béisbol de Sucre

En cuidados intensivos y con pronóstico reservado se encuentra Dairo ´El Balín´ Salcedo, presidente de la Liga de Béisbol de Sucre, quien fue herido con arma de fuego el pasado miércoles 24 de marzo del año en curso en un intento de atraco ocurrido en el barrio El Cortijo de esta ciudad.



El nuevo informe oficial de la clínica Salud Social, donde se encuentra recluido el dirigente deportivo y ex beisbolista indica, que necesita ser trasladado a una entidad de salud de mayor complejidad para hacerle una valoración por neurocirugía de columna.

“Las directivas de la clínica Salud Social S.A.S. informan el estado de salud de Dairo ´El Balín´ Salcedo, este sábado 27 de marzo de 2021, así: El paciente está a la espera de remisión a una IPS de mayor complejidad para ser valorado por neurocirugía de columna”, indican.



Ese estudio de acuerdo con la información de la Clínica tendría que hacerse fuera de Sincelejo, dependiendo además de la entidad prestadora de salud a la que esté afiliado.

Precisan además que continúa internado en UCI con pronóstico reservado.



Indicaron en un comunicado anterior, que el día del atentado fue sometido a dos cirugías, una en el brazo y otra en el abdomen para extraerle los proyectiles que le causaron las heridas.



Señalaron que las operaciones fueron un éxito, que el paciente entraba en una etapa de recuperación porque no había comprometimiento de órganos importantes. Un día después fue llevado a cuidados intensivos porque su salud comenzó a deteriorarse.



Su hijo Andrew Salcedo, prospecto del béisbol, quien acaba de ser firmado para una organización del béisbol de las Grandes Ligas, dijo que la familia no está enterada de su traslado a otra ciudad y que para ellos estaba mejorando en su salud, a pesar de encontrarse con pronóstico reservado.



Dairo Salcedo Vergara es el dueño de la academia de béisbol ´Los Traviesos´ donde se formó el Grandes Ligas Jorge Mario Alfaro, jugador del equipo Marlins de Miami.

