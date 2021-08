Solo 59 sedes educativas tienen presencialidad en Ibagué

La presencialidad en Ibagué, Tolima, se viene dando con múltiples dificultades debido a algunos casos de Covid-19 que fueron detectados en 3 instituciones Educativas.

La situación se ha complicado pues de 230 sedes educativas solo 59 permanecen en clases en primaria y secundaria poniendo en práctica las medidas de autocontrol para evitar la propagación del virus.



“Estamos trabajando a fondo para el regreso a clases de todos los estudiantes de la ciudad”, afirmó el secretario de Educación de Ibagué, Juan Manuel Rodríguez.



Los contagios se presentaron en 3 estudiantes de los colegios Joaquín París, Fe y Alegría y Jorge Eliécer Gaitán, ubicadas en zonas de estratos 1 y 2, por lo que fueron suspendidas las clases en las aulas a las que pertenecen los afectados.



“Los 3 estudiantes llegaron contagiados a sus colegios y por eso es importante que los padres de familia tomen las medidas del caso en el sentido de no enviar a sus hijos a clases si detectan síntomas asociados con el Covid-19”, dijo el secretario de Educación.



También se estableció que fue instaurada una tutela del Sindicato de Maestros del Tolima, Simatol, en contra de la presencialidad y, debido a las altas cifras de contagios, la acción jurídica pidió que sean amparados los derechos a la salud y la vida de la comunidad educativa.



La tutela pide detener el regreso a clases hasta que las cifras de contagios disminuyan, pero un Juez falló y pidió revisión y verificación para definir cuáles Instituciones Educativas son aptas y cuáles no en el tema de la presencialidad.



Una comisión especial con Personería, Defensoría del Pueblo y Secretaría de Educación, fue creada para verificar las condiciones de las Instituciones Educativas pero se cree que al menos la mitad no tienen las condiciones físicas para garantizar el regreso a clases.



FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

IBAGUÉ