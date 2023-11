Prepárese: cafeteros anuncian un nuevo paro debido a falta de consenso con el Gobierno

Dirigentes y líderes del gremio productor de café dieron a conocer este lunes las conclusiones de una reunión realizada en Pereira y donde manifiestan que nuevamente irán a paro debido a la falta de decisiones por parte del Gobierno Nacional y ante la crisis que atraviesan los cultivadores de todo el país.



El futuro del paro se definiría mañana 28 de noviembre durante una nueva reunión entre los líderes del gremio y la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.

Los productores hoy

están vendiendo su

“Después de darle una mirada a los muchos problemas que aquejan a los productores se tomó la decisión de expedir una comunicación, si no hay soluciones a los problemas planteados de manera reiterada desde hace 15 meses, definitivamente los productores tendremos que hacer movilizaciones y expresarnos de otra manera porque no se ve que haya disposición del Gobierno”, dijo el vocero del movimiento Dignidad Cafetera, Oscar Gutiérrez.



Reveló que pese a las mesas de diálogo, foros y reuniones realizadas en el último año entre los voceros del gremio cafetero y el Gobierno Nacional, no se han logrado avances y ya no tienen más opciones que convocar a un nuevo paro cafetero como el que se vivió hace una década cuando atravesaban una de las mayores crisis de este sector.



“Mañana vamos a asistir a un evento que convocó el Ministerio de Agricultura donde se va a insistir, pero si no hay decisiones, iremos a paro. Ya hay un agotamiento, hemos hecho todos los esfuerzos posibles, pero no hay una solución planteada por Gobierno”, añadió Gutiérrez.

El futuro del paro se definiría mañana 28 de noviembre durante una nueva reunión entre los líderes del gremio y la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.

Por su parte, el presidente del movimiento Dignidad Agropecuaria Colombiana, Alexander Taborda, coincidió en que no hay soluciones frente a la caída del precio del grano, los costos de producción y la crisis que tiene al borde del cierre a varias cooperativas del país.



“Los productores hoy están vendiendo su café a pérdida, estimamos que producir una carga de café de 125 kilogramos cuesta en promedio 1.500.000 pesos y hoy están recibiendo 1.250.000 pesos, de manera que están trabajando a pérdida. También analizamos la situación de la crisis de las cooperativas y es necesario que el apoyo sea real y efectivo por parte del Gobierno, la Federación y la Superintendencia. Y nos preocupa que no son efectivos aún los mecanismos para aliviar los créditos y facilitar el acceso de los caficultores a ellos”, señaló.



El Presidente Gustavo Petro ha dicho en algunas ocasiones que esta situación “debe resolverse, en primer lugar, reestructurando la Federación de Cafeteros y poniéndola transparentemente como la representación genuina del mundo cafetero actual, con sus problemas, con su realidad”.



Sin embargo, el vocero de Dignidad Cafetera considera que la grave crisis que viven solo la puede resolver es el Gobierno Nacional “porque es el que tiene la plata y la posibilidad de tomar medidas, la Federación no tiene con qué y así quisiera no tiene el músculo financiero”.



Todo esto se da un día antes de la versión número 92 del Congreso Cafetero, máxima instancia del sector, y que está previsto para iniciar este martes 28 de noviembre y se extenderá hasta el 1 de diciembre en Bogotá.



Los delegados de 15 comités departamentales analizarán las actuales coyunturas del sector como las lluvias, la disminución en la producción y en los precios, entre otros.

Laura Sepúlveda

El Tiempo