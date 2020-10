Economía de Taganga sigue sin recuperarse de los estragos del covid-19

Mientras las zonas de restaurantes del Centro Histórico de Santa Marta y El Rodadero ya muestran una leve recuperación económica, en el sector de Taganga el panorama sigue siendo crítico para los propietarios de establecimientos de comida.

En la comarca de pescadores, otro de los sitios turísticos por excelencia de la capital del Magdalena, el proceso de reapertura ha sido más lento para este comercio que regularmente genera grandes ingresos por las características de los platos que se ofrecen y por el ambiente de sol, brisa y mar que se respira y que es apetecido especialmente por turistas internacionales.

Crítica situación

La pandemia significó la muerte para unos 30 restaurantes, hostales y discotecas en esta parte de la ciudad.



Desde septiembre que hubo luz verde para la venta de comidas en establecimientos públicos, quedó en evidencia la magnitud de los estragos económicos que causó el covid-19 en esta comunidad.



De los 16 kioscos que funcionaban en el camellón de la bahía de Taganga, solo cinco han reanudado la atención al público.

Algunos de los propietarios aseguran que no tienen recursos para comprar insumos, ni mucho menos los elementos de bioseguridad que exige la Alcaldía para otorgarles el permiso de funcionamiento.



“En estos momentos no es solo pensar en hacer mercado, comprar bebidas y otros productos, sino también el gel, alcohol y otras cosas que se necesitan para trabajar y el pago de servicios y trabajadores. Venimos afrontando un largo periodo sin percibir ingresos y no hay para estas inversiones”, manifestó Adalis Mesa, comerciante de Taganga.



Otros prefirieron mantener sus negocios cerrados porque consideran que, si reanudan actividades, tendrán más gastos que ganancia.

Y ese pensamiento no resulta exagerado cuando se escucha hablar a Zulma Peñaranda Tejada, dueña del restaurante ‘Mamá Zulma’, quien señala que en los 39 años que tiene llevando los frutos del mar a la mesa, no había sufrido una crisis tan dura.



“Todavía no hay mucho turismo y aquellos que llegan a la playa son personas de la misma ciudad que permanecen un rato en el mar y luego prefieren irse a almorzar a sus casas, esta situación nos tiene a punto de volver a cerrar”, precisa.



Marcos Cantillo, otro de los comerciantes, cree que, para que Taganga recupere su economía, es necesario que la Alcaldía promueva campañas y eventos que impulsen el destino y las ventas entre propios y visitantes.

“Así como en el Centro Histórico se hacen cierres de vías los fines de semana y los restaurantes se toman las calles y El Rodadero se promociona permanentemente, también necesitamos que se venda más a Taganga, que tiene dos hermosos balnearios y una deliciosa oferta culinaria”, añade.

Semana de vacaciones

Otros restaurantes más reabrieron esta semana de receso escolar, aprovechando que se trata de una mini temporada de vacaciones que podría dejarles buenos ingresos.



El fin de semana, el movimiento mejoró, lo que motiva y llena de esperanza a los comerciantes y dueños de establecimientos de este sector turístico, cuyos habitantes durante este tiempo de afectación del covid-19 no han tenido otra opción, que apoyarse entre ellos, con campañas solidarias para compartir la comida diaria y hasta la pesca.



El Instituto Distrital de Turismo (Indetur), en cabeza de Gina Cantillo, analiza con positivismo la recuperación turística de Santa Marta.

Está convencida que Taganga tiene toda las cualidades para consolidarse nuevamente en una zona apetecida por nacionales y extranjeros y que es cuestión de tiempo para que las ventas en restaurantes y comercio en general presenten una recuperación exitosa.



“Esta mini temporada de vacaciones será un termómetro para que la capital del Magdalena demuestre que es un destino bioseguro con las mejores garantías para que la gente retorne a disfrutar de sus balnearios y sitios de interés”, sostuvo Cantillo.

