Preocupación en Santa Marta por uso de armas de fogueo en hurtos 

En Santa Marta se ha vuelto un problema grave de seguridad la comercialización y uso sin control de armas traumáticas y de fogueo.



Su libre venta ha influido, según las autoridades, a que en la ciudad cada día más ciudadanos adquieran una y la porten a todas partes.



Lo preocupante de esta situación es que dada la similitud que tienen este tipo de pistolas con las de fuego, los delincuentes las usan para confundir a sus víctimas y robarles sus pertenencias.

De acuerdo a las estadísticas que maneja la Policía Metropolitana, el 75 por ciento de los hurtos registrados en el 2020 y en lo que va del 2021, fueron cometidos con armas de fogueo portadas por individuos que se movilizaban en motocicletas. El 15 por ciento con arma blanca y el 10% con pistolas de fuego.



De igual manera, durante las celebraciones de fin de año, se atendieron varias riñas donde los involucrados resolvieron sus diferencias atacándose a tiros con armas de este tipo.



“Si bien estas pistolas no tienen la misma letalidad que una de fuego, dependiendo de la zona que impacte puede generarle severas consecuencias físicas al lesionado”, precisó el comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Óscar Solarte.



El oficial dijo que hay casos en la ciudad donde un ataque con proyectiles de fogueo causó heridas de gravedad a la persona en la cara y en la piel. “No hay duda que estos elementos ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas”, sostuvo.



Los precios de estas armas, oscilan entre 250.000 y 900.000 pesos. Se pueden adquirir legalmente en sitios autorizados, pero también es muy fácil comprarlas en plataformas digitales y redes sociales.



“Nos llama la atención que algunas de estas armas ya están siendo modificadas y cargadas con municiones reales que usan en la comisión de diferentes delitos”, señaló el coronel Solarte.



Las alarmas están prendidas en Santa Marta, porque las bandas de ladrones ya se armaron de estos elementos y mantienen azotada a la ciudadanía que no encuentra la diferencia con las reales.



Camilo Lara, en el mes de enero recuerda que fue abordado por cuatro individuos en dos motociclistas cuando caminaba por el Centro. Mientras los conductores le cerraron el paso, los dos parrilleros se bajaron y lo apuntaron con una arma de color negra.



“Me advirtieron que si no les daba mi cartera, bolso y celular me iban a matar. No tuve otra opción que darles todos”, relató.



Minutos después una patrulla de Policía que se encontraba en la zona interceptó a los atracadores y al revisar la pistola que llevaban, establecieron que era una fogueo



El año pasado y lo que va corrido del presente fueron incautadas por la Policía más de 40 pistolas de fogueo usadas en robos y peleas en lugares público. En el 2020 se detuvieron 7 personas por cometer delitos y en solo dos meses del 2021 ya Han sido privados de la libertad 8 individuos a los que se les halló arma de fogueo luego de cometer un hurto.



Lerber Dimas, defensor de Derechos Humanos y estudioso de los temas de violencia y seguridad de Santa Marta publicó en su cuenta de Twitter: “Hace pocos días -una persona- me contó que en un mes, vendió más de 70 armas traumáticas en Santa Marta ¿Esto, como se controla? ¿Podría @concejodestamta abrir un debate con @PoliciaStaMarta y @SeguridadSMR sobre sus alcances en la ola de atracos en la ciudad?”.



La preocupación de Dimas, obedece precisamente a los altos indicadores de inseguridad que presenta la ciudad por los constantes robos que se registran en casas, calles y negocios comerciales.

