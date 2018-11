Preocupación en Santa Marta por agencias de turismo 'piratas'

El deceso de un turista bogotano el pasado viernes, mientras participaba en una excursión que tenía como destino Ciudad Perdida, reactivó la polémica en Santa Marta sobre las faltas de garantías y medidas seguridad que existen para los visitantes que llegan a disfrutar del destino.



En esta ocasión, la víctima fue una persona adulta de 65 años, quien según se pudo establecer, por desconocimiento, accedió a una zona de alto riesgo, donde terminó arrastrado por una creciente del río Buritaca.



Al parecer, el hombre no fue advertido del peligro inminente de permanecer allí y tampoco pudo ser socorrido de manera oportuna, pues el guía que lideraba la caminata era un indígena de la Sierra Nevada, quien no contaba con los equipos adecuados de salvamentos.

El guía Darío Mosquera dice que esta emergencia que terminó en tragedia evidenció una vez más la desorganización que enfrenta el sector del turismo en la capital del Magdalena. Precisó que hay una proliferación de agencias de turismo ‘piratas’ que ofrecen tours por tierra y mar, sin tener las condiciones, certificaciones y personal idóneo para responder por una atención adecuada al usuario.



“El turismo en Santa Marta está en manos de la informalidad, no hay una correcta regulación de tarifas y tampoco de operadores turísticos. En toda la ciudad abundan las oficinas ilegales que se dedican a vendes planes y excursiones brindando una mala experiencia al visitante”, señaló.

Javier Amaris, otro de los guías certificados que laboran en Santa Marta, aseguró que estas agencias incumplen con todo tipo de normas y reglas mínimas, lo cual repercute no solo en un servicio de mala calidad, sino que expone la vida del turista que las contrata.



“La ciudad está rodeada de sitios de interés turísticos, que para acceder a ellos se requiere de precauciones y planes de contingencia, sin embargo, esto pasa desapercibido por guías y operadores informales que trasladan a grupos de foráneos, sin saber cómo reaccionar ante alguna situación de peligro”, añadió.



Mosquera y Amaris coinciden en que hacen falta mayores controles por parte del Instituto Distrital de Turismo. Revelaron así mismo que en la ciudad cada día es más difícil ubicar una agencia de turismo legalmente constituida,

El problema ya está identificado por las autoridades de turismo. Foto: Roger Urieles Velásquez

"En Santa Marta las agencias legales no son más de cinco, mientras que las 'piratas', aunque se desconoce la cantidad, suman un alto número y están repartidas en lugares provisionales en los balnearios y diferentes zonas de la capital del Magdalena", expresó Darío Mosquera.



El problema ya está identificado por las autoridades de turismo. Shadia Olarte, directora de Indetur, aseguró que ya se han adoptado medidas en conjunto con la Policía, no obstante, reconoció que se requieren acciones más contundentes para frenar este tipo de ilegalidad que afectan la imagen de la ciudad.



"Hoy cualquier negocio dedicado al oficio de turismo va a la Cámara de Comercio y expide un permiso sin cumplir con la totalidad de requisitos e incluso contar con una sede de funcionamiento, eso dificulta nuestra labor de control y también contribuye a que los turistas puedan ser confundidos al momento de contratar un servicio", detalló.



Olarte agregó que desde su entidad se están trabajando en nuevas estrategias para regular el turismo en Santa Marta y expedir un permiso especial que le será otorgado unicamente a las agencias que superen la inspección de las que serían objeto.



"Sin esta autorización no podrán aspirar a ninguna otra certificación para funcionar", puntualizó la funcionaria, quien destaca que pese a que la oficina a su cargo es nueva, ha logrado trabajar en el posicionamiento de la capital del Magdalena, como destino turístico.



SANTA MARTA