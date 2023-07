La Defensoría del Pueblo se mostró preocupada por el uso de San Andrés como una ruta para el tráfico de migrantes. Debido a su posición geográfica, el archipiélago está siendo utilizado para llegar a países de Centroamérica.



Según datos de la entidad, en lo que va del año, en 10 interdicciones, han sido rescatadas 158 personas por la Armada Nacional en rutas del Mar Caribe hacia Nicaragua y otros países de la zona. Desde allí se movilizarían hasta Estados Unidos.

La preocupación es por la poca garantía de condiciones migratorias seguras y respetuosas de los derechos humanos. Además, San Andrés no es una ruta regulada porque es más difícil identificar el delito.



Los migrantes entran al archipiélago como turistas, con tarjeta de turismo y documentación en orden para luego abordar embarcaciones de dudosa procedencia y sin permisos para circular.



“La irregularidad se constituye al abordar una embarcación que no reúne las condiciones de seguridad para la travesía, no contar con la documentación ni permisos; posteriormente, los migrantes manifiestan que el servicio fue comprado a bordo de una embarcación tipo yate o crucero y zarpan sin las autorizaciones correspondientes”, explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.



En 2022 se reportó la desaparición de cuatro embarcaciones, con 59 personas. Por esta razón, Camargo invitó a los migrantes a que utilicen rutas seguras y no se expongan a un naufragio.



“Como medida para frenar los llamados trayectos ‘VIP’ de migración irregular, instó a las entidades estatales y autoridades competentes a redoblar esfuerzos para la detección y sanción de la venta de actividades no autorizadas por la ley. Y a Migración Colombia, diseñar estrategias de mayor control en los aeropuertos del país para evitar el tránsito irregular de migrantes”, agregó Camargo.

Silvia Contreras Rodelo

Redactora de Nación

EL TIEMPO