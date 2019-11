Preocupación en el Cauca por desapariciones en el Patía 

Al sur del Cauca se extendió la preocupación por hechos violentos. En hechos aislados, dos personas fueron secuestrados en el Patía, uno de estos encontrado muerto en la cordillera Occidental.

El primero se trata de Daniel Pascuas González de 28 años, integrante de la Marcha Patriótica, quien habría sido raptado el pasado 2 de noviembre por desconocidos en el sector de Santa Rosa.



El secretario de Gobierno del Cauca, Jaime Asprilla, dio a conocer que el carro en que se movilizaba el ganadero, fue encontrado minutos después de ocurrido el hecho en zona rural de Balboa, sur del departamento.



“No sabemos qué sucedió en este caso, pero podría tratarse de un secuestro debido a la forma como se lo llevaron”, indicó.



Así mismo indicó que la familia dio a conocer que antes de instaurar la denuncia ante la Fiscalía, realizarán unas investigaciones.

“La familia no ha colocado ninguna denuncia por secuestro, por lo que para nosotros es un desaparecido. Hemos hablado con la familia y ellos quedaron de realizar unas investigaciones dentro de la comunidad y dependiendo de eso van a determinar si interponen o no la denuncia respectiva para nosotros poder actuar”, enfatizó.



De igual manera, el funcionario descartó que Pascuas ejerciera algún tipo de liderazgo en la zona. Familiares afirmaron no haber sido víctimas de llamadas extorsivas por parte de los presuntos secuestradores.



Según un vocero de Marcha Patriótica, Pascuas, quien vive de la ganadería y el cultivo del café fue raptado cuando iba a realizar un trabajo como transportador.



“Él tiene un carro donde realiza viajes a otras veredas del municipio y, al parecer, unos hombres lo contrataron y llegaron hasta su residencia, pero lo que no sabemos es si estaban armados o si lo obligaron a realizar este viaje”, resaltó el vocero del movimiento social.

La Fiscalía investiga la desaparición de este campesino que también hace parte del Movimiento Campesino de Cultivadores de Coca (Coccam).



Mientras tanto, en este mismo municipio, en la vereda Paramilla, fue encontrado Líver Esneider Alarcón, quien el pasado 4 de noviembre fue reportado como desaparecido.



Fuentes de la zona, señalaron que el cuerpo fue encontrado atado de manos y con un disparo en la cabeza. La víctima se dedicaba a labores del campo.



Organismos judiciales investigan qué grupo armado habría perpetrado el secuestro y posterior asesinato de este joven, de 29 años.



