Salas UCI del Cauca se encuentran al 97 por ciento de ocupación

El secretario de salud de Popayán, Óscar Ospina, indicó que se encuentran en el pico más alto de ocupación en toda la pandemia e insistió en la necesidad de extremar medidas.

“Tenemos un nivel de contagio supremamente agresivo. Desde el mes de junio, la ocupación de camas no baja del 85%, más de un mes llevamos ya en esta situación”, indicó el funcionario.



Señaló que la ocupación de camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) llegó al 97,3% y la mayoría de pacientes no han sido vacunados.



“Los no vacunados, son un 99% de la gente que llega a los centros asistenciales”.



Afirmó también que sólo quedan siete camas UCI, destinadas a la atención covid.



En cuanto al plan de vacunación, informó que la capital caucana está cerca de alcanzar las 100.000 personas vacunadas.



“Si bien es un avance importante, más de 218.000 ciudadanos no han recibido las dosis”, dijo el secretario.



Insistió al autocuidado y a la vacunación, como las únicas formas de enfrentar el virus.



Hasta la fecha, con corte al 22 de julio, el Cauca reporta 49.589 casos y Popayán 31.509.



En los últimos 21 días, se reportaron 57 personas fallecidas.



El pasado 8 de Julio, se registró el pico más alto de contagios durante todo lo que se lleva de la pandemia. Se registraron 583 contagios en el departamento, 333 de ellos en la capital payanesa.



A la fecha, el Cauca cuenta con 1810 casos activos de covid -19. En el informe más reciente del Ministerio de Salud de Colombia, ocupó el noveno lugar en el país con más contagios.



