Precluye investigación del asesinato de niña de 10 años en Santa Marta

Aunque existen muchas dudas sobre el verdadero autor intelectual de asesinato de la niña de 10 años en el barrio Gaira de Santa Marta, la Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación ante la muerte por suicidio del único involucrado en este hecho.

La determinación del ente acusador conocida en una audiencia de seguimiento al proceso, no cayó bien en la familia de la víctima y tampoco entre la defensa y allegados de Gilberto Luna Parra, señalado por las autoridades como el homicida.



Carlos Llinas Martínez, abogado del sindicado, manifestó que la Fiscalía no pudo demostrar la culpabilidad de Parra en el crimen de la niña ocurrido el 10 de junio de 2018.

"No hubo pruebas concisas que dieran certeza de la responsabilidad de mi defendido, lamentablemente por haberse presentado su deceso, se determina precluir la investigación sin que se hiciera justicia", explicó.

Según el jurista, los únicos elementos que tuvo la Fiscalía para judicializar a Gilberto Luna Parra, fueron unos rastros de sangres de la niña que se hallaron en su ropa y zapatos.



Al respecto, indicó que no son pruebas contundentes para garantizar la culpabilidad de Gilberto y que "se trató más de un afán de las autoridades por mostrar resultados". "El verdadero homicida se encuentra suelto", agregó.



"Mi defendido, al igual que otras personas, invadió la escena del crimen para ayudar a los padres a socorrer a la niña, ese error le costó su detención", precisó Llinas Martínez.



De continuar con vida Gilberto Luna Parra, dice su defensa que ya habría cobrado la libertad, no obstante, sus familiares con la decisión adoptada por la Fiscalía instaurará un recurso legal por una reparación e indemnización directa.



La familia de la menor asesinada tampoco estuvo de acuerdo con la preclusión del caso. Aseguran que no hubo claridad de lo ocurrido ni del responsable de la muerte de la niña.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO