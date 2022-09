En Santa Marta no dejan de aumentar los precios de los servicios básicos. En las últimas horas, la Alcaldía también aprobó un incremento en el valor del pasaje de buses.



Justo en medio de las quejas de comerciantes, hoteleros y habitantes de la ciudad en general por las altas tarifas del servicio energía y lo costoso que están los alimentos, se conoció la expedición de un nuevo decreto que establece un cobro mayor en el transporte público colectivo de la capital del Magdalena.

La alcaldía informó la decisión a través de un comunicado de prensa que no cayó bien principalmente entre los ciudadanos de estratos 1, 2 y 3, que son quienes principalmente se movilizan diariamente en los buses.



En el acto administrativo quedó establecido que a partir del 15 de septiembre la nueva tarifa será de $ 2.150, para busetones, buses, busetas y microbuses sin aire acondicionado y $ 2.200 para los vehículos nuevos, climatizados y que cuenten, entre otros beneficios, con acceso a personas con movilidad reducida.



Asimismo, se anunció un segundo incremento a partir del 1 de enero de 2023 por la utilización de este medio de transporte que será entonces de $ 2.300 para los busetones, buses, busetas y microbuses sin aire acondicionado y $ 2.400 para los vehículos climatizados.

¿Cuáles son las razones del incremento?



Según la Alcaldía, el ajuste de la tarifa se estableció, debido a que hace dos años y seis meses no se ajustaba la tarifa del transporte público colectivo y, a diferencia del incremento de la canasta de costos, este no ha tenido el aumento necesario para compensar los costos operativos de los diferentes actores.



“En términos generales, la tarifa técnica del año en curso se encuentra en $ 2.452, que arroja una diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa usuario actual de $ 452, lo cual hoy es asumida por los propietarios de autobuses, debido a que el costo generalizado de la casta del transporte no se ve reflejada en el valor final al usuario”, detalló el comunicado de prensa.



Dicho incremento, de acuerdo a lo expresado por la administración distrital, se calculó basado en un estudio que tuvo como base los gastos ocasionados por la prestación del servicio: personal, combustible, lubricantes, llantas, salarios, gastos generales, impuestos y tasas, seguros, amortización y reposición de vehículos e interés del capital invertido.



Cabe indicar que la Alcaldía también dejó claro que la tarifa preferencial para los estudiantes de colegio se mantendrá en $ 1.800.



Sobre la solicitud que plantean los universitarios de ser cobijados con este beneficio, se indicó que por el momento no ha sido contemplada y que primero debería surtir un proceso de análisis para establecer su factibilidad con el gremio de transporte público.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

