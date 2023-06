El panorama de la adquisición de vivienda en Colombia ha presentado una notable desaceleración en los últimos meses y la situación es constante en todas las ciudades.



Sin embargo, Manizales tiene unas particularidades que hacen que comprar casa sea cada vez más difícil para las clases bajas y medias.



Según cifras de la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol) en Caldas, las ventas para el primer trimestre de 2023 cayeron un 39,5 por ciento frente al mismo periodo de 2022, pasando de 938 unidades a 567.

En cuanto a la vivienda de interés social, la disminución fue del 48,4 por ciento entre el primer trimestre de 2022 y el de 2023. Mientras en marzo de 2022 se vendieron 157, en marzo de este año fueron solo 57.



“Hay, considero, monopolización de la industria de la construcción en general y de la de la vivienda, pues la banca es dueña de predios, de constructoras y también prestan para comprar, esa es una primera realidad. Ya como particular para Manizales, creo que la ciudad no está realmente creciendo, por lo tanto, no hay una demanda muy amplia. Lo que sí ha habido, en mi opinión, es una sobreoferta de metros cuadrados sobre todo en los sectores medios y altos”, señaló Luis Fernando Acevedo, experto en Urbanismo y docente de la Universidad Nacional.



A esto se le suma, señala Acevedo, el precio del dólar que ha encarecido los materiales. Además, las complejidades de construir en Manizales son altas al ser una ciudad llena de pendientes y zonas montañosas, por lo que edificar es sinónimo también de hacer muros de contención y otras obras para evitar que con las lluvias o el paso de los años los terrenos cedan.

De acuerdo con el más reciente informe de Camacol, para el cierre del 2022, el Índice de Costos de Construcción y Edificaciones (Icoced) creció un 9,95 por ciento, frente al 2021. Construir edificaciones no residenciales costó un 10,49 por ciento más, mientras que construir vivienda costó un 9,67 adicional.



“Todos estos factores hacen que Manizales tenga el precio del metro cuadrado más alto que en otras ciudades. Además, por supuesto, por las contingencias constructivas de riesgos y sísmicas que deben tenerse en un territorio como estos. Aquí hay que hacer otras actividades técnicas que en terrenos diferentes no serían necesarias”, explicó el académico.



Según Camacol Caldas, la reducción (comparando el primer trimestre del 2022 con el de 2023) fue de 62,4 por ciento. En el 2022 se iniciaron 657 unidades residenciales, mientras que para lo que va corrido del 2023 se han reportado 247 unidades.



Desde esta entidad hacen un llamado al Gobierno Nacional para buscar formas de reactivar el sector, considerando que “tener vivienda propia siempre ha significado una realización del proyecto de vida de las personas. Además, es una inversión que tiende a tener una valorización extraordinaria en el tiempo”.



Expertos hacen recomendaciones para adquirir vivienda



Camacol Caldas compartió algunas recomendaciones para que tenga en cuenta a la hora de pensar en comprar casa en Manizales:



- Consultar el historial crediticio y el de los integrantes del hogar que aportarán en la compra.



- Ponerse a paz y salvo con todos los acreedores y no adquirir más obligaciones financieras, para no bajar la capacidad de endeudamiento.



- Abrir una cuenta de ahorro programado o buscar un método de ahorro efectivo.



- Identificar la mejor opción de financiamiento, sea por crédito hipotecario o leasing habitacional, teniendo en cuenta la menor tasa de interés. Las tasas en pesos le permitirán contar con una cuota mensual fija, mientras que en UVR, la cuota dependerá de la inflación de la economía.

- No utilizar créditos de libre inversión o rotativos para la compra de vivienda.



- Consultar si puede ser beneficiario de un subsidio para compra de vivienda nueva, sea del Gobierno, caja de compensación, la empresa en la que trabaja u otro.



- Tener en cuenta el cierre financiero para la compra de su vivienda. Este incluye la cuota inicial (ahorro), que puede estar entre el 20 y 30 por ciento del costo de la vivienda y el valor restante equivalente al monto financiado.



- Tener presente el valor de la cuota mensual de la obligación financiera, para organizar los gastos mensuales para cumplir a tiempo con este compromiso.



- No endeudarse para el pago de la cuota inicial, pues se afectará la capacidad de pago al solicitar el crédito hipotecario o leasing.



- Cuantificar los gastos adicionales para recibir la vivienda: escrituración, registro, instalación y activación de algunos servicios públicos.

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

MANIZALES

