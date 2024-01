¿Pacas de leche a $16 mil? Fedegán explica drástica caída de precio y qué habría detrás

En las redes sociales se han multiplicado las publicaciones de precios bajos en alimentos básicos de la canasta familiar. La semana pasada fueron los cartones de 30 huevos a 10 mil pesos, aproximadamente, y ahora los ciudadanos reportan pacas de 6 litros de leche hasta a 16 mil pesos en algunos supermercados.



En almacenes como Éxito, Jumbo y Olímpica hay referencias de leche en menos de 20 mil pesos por pacas de 6 unidades.



(Le puede interesar: El precio de los huevos en Colombia va en picada: ¿por qué? Fenavi explica las razones)

En los videos de las redes sociales muestran a la leche de marca propia de almacenes Éxito con precios de 15.900 en el marco de su oferta de ‘Precios Insuperables’, pero en su página web el precio manejado es de 18.600 pesos para esa misma referencia de 6 bolsas de 900 mililitros (ml), quedando el mililitro a 3,33 pesos. En la versión deslactosada el ml queda en 3,67 pesos.

El paquete de mega litro de leche en el éxito a 15.900 ( und 2.650 ) y por cantidades

¡ Petro ya basta ! No volvió a Colombia como Venezuela esto es inaceptable. pic.twitter.com/qpgPDCIhsC — mojarras con limonada baru 🇨🇴🕊 (@HelverHafc) January 21, 2024

Jumbo tiene la marca de leche entera Máxima en 23.500 pesos las 6 unidades de 1.100 ml cada bolsa, quedando el ml a 3,56 pesos.



Olímpica tiene su leche de marca propia a 3,87 pesos el mililitro de la referencia deslactosada, que se vende en pacas de 6 unidades de 800 ml cada bolsa.



Entre tanto, marcas como Alquería, que se vende en todas las tiendas mencionadas, tienen el mililitro de leche entera a 4,32 pesos en las pacas de 6 unidades de 1.300 ml por bolsa. De la deslactosada, vendida en la misma cantidad, el mililitro está en 5,04 pesos. Ambas referencias de leche sobrepasan los 34 mil pesos.



(Puede leer: Sequía por Fenómeno del Niño afecta la producción de leche en el Caribe)

Facebook Twitter Linkedin

A la leche de yegua se le han atribuido supuestos beneficios para la salud. Foto: iStock

La explicación de Fedegán a los bajos precios del momento

EL TIEMPO habló con la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, para conocer qué hay detrás de la baja tan drástica en algunas referencias de leche, pues hay otras marchas que mantienen precios por encima de los 35 mil pesos.



Óscar Cubillos, director de Estudios Económicos de Fedegán, explicó que el precio de la venía a la baja desde noviembre según los precios de el Sistema de información de precios (SIPSA) y la Unidad de Seguimiento de Precios de Leche (USP), y que el precio más bajo de esta tercera semana de enero obedecería en parte a que la leche de grandes ciudades como Bogotá provendrían de los productores del sur del país y los Llanos Orientales, donde el fenómeno de El niño aún no ha generado los estragos que sí está causando en las regiones Caribe y Andina.



(Además: ¿Qué pasa si consume mucha leche a diario? Desventajas según estudio de Harvard)

Facebook Twitter Linkedin

Mortandad de vacas en finca entre Buga y Tuluá Foto: Toma de video

Tenemos que en el sur del país, como Caquetá y los Llanos Orientales, la sequía no ha pegado y sí ha llovido, por lo que la producción se mantiene estable allí FACEBOOK

TWITTER

Precisamente por las altas temperaturas es que no se consigue explicar la gran reducción en los precios, pues -según Fedegán- lo que se evidencia es un alto precio en algunas regiones, sobre todo en el Caribe.



“En este momento tenemos dos escenarios. En las regiones Caribe y Andina la sequía por el fenómeno de El Niño está causando que el precio de la leche suba porque se secan los pastos y la producción baja, una evidencia es el precio del queso costeño, el cual ha subido. Pero tenemos que en el sur del país, como Caquetá y los Llanos Orientales, la sequía no ha pegado y sí ha llovido, por lo que la producción se mantiene estable allí”, explica Cubillos.



Además, las importaciones de leche también han bajado, alrededor del 10 por ciento, por lo cual no hay en el mercado una sobreoferta del lácteo que justifique la pronunciada caída del precio.



Y otro dato importante es que Bogotá usualmente trae del sur del país alrededor del 20 por ciento de la leche que se comercializa en su territorio, y el 65 por ciento es de producción propia del altiplano cundiboyacense, afectado ya por la sequía. Incluso, lo que asegura Cubillos es que el precio va a incrementar en alrededor de 2 o 3 semanas, cuando la sequía arrecie.



(Más sobre el consumo de leche: Leche de vaca y vegetal: ¿cuáles son los beneficios para la salud?)

Facebook Twitter Linkedin

Sequía en Córdoba. Foto: Archivo particular

Sin embargo, lo que debería venir ahora es ya un alza de los precios, porque si la leche de Bogotá y el norte del país sube, los vendedores buscan la leche del sur que está en niveles estables FACEBOOK

TWITTER

“Desde noviembre venía una baja, como se registraba en el SIPSA y la UPS, y para diciembre debió bajar un poco más, pero esas cifras aún no las tenemos. Sin embargo, lo que debería venir ahora es ya un alza de los precios, porque si la leche de Bogotá y el norte del país sube, los vendedores buscan la leche del sur que está en niveles estables, esto hace que por factores como el transporte esa leche sea más costosa donde hay menos y así se sube también, por tendencia de mercado, en los mismos departamentos del sur que la tenían más barata”, detalla el director de Estudios Económicos de Fedegán.



Asimismo, el fenómeno de El Niño, que ya está causando estragos económicos para los ganaderos, generará más aumentos en el precio de la leche, sobre todo, pues habrá mucho ganado que perecerá.



Sobre las pérdidas en el sector ganadero, EL TIEMPO pudo conocer también que ya se calculan al menos 17 mil millones de pesos perdidos por reses muertas y alrededor de 109 mil millones más por leche que se ha perdido por la sequía entre los últimos meses.



(Puede leer también: Conozca las ciudades de Colombia donde el huevo está más económico)

DUVÁN ÁLVAREZ

Redacción NACIÓN - EL TIEMPO