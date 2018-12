Estas son las nuevas tarifas para el ingreso al Tayrona en vacaciones

Un completo operativo fue fijado para garantizar el orden y costo de las tarifas de ingreso a los miles de turistas que visitarán el Parque Nacional Natural Tayrona en la temporada de Navidad y Año Nuevo.

Parque Tayrona es uno de los destinos preferidos por miles de colombianos. Foto: Archivo EL TIEMPO

El plan fue diseñado por la Concesión Tayrona conformada por Cámara de Comercio de Santa Marta, Aviatur y Pasarolla Tours, en coordinación con la Unidad de Parques Nacionales. y las tarifas fueron fijadas por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Unidad de Parques Nacionales según resolución 0306 del 15 de agosto de 2018, que es quien fija las tarifas.





La más importante recomendación, ante la alta afluencia de público nacional y extranjero esperada, es adquirir las entradas de forma anticipada a través de la página web www.parquetayrona.com.co, lo que garantizará el acceso de forma inmediata, sin filas y con cupo asegurado.

De igual forma, se habilitaran los 12 módulos de taquilla de ingreso al Parque en el área de Zaino (que lleva a las playas de cañaveral, arrecifes y el Cabo), así como estarán disponibles en el área de Palangana 6 módulos para compra (acceso a Neguanje y Playa cristal) y 1 módulo en la taquilla de Calabazo y el Cabo, las cuales estarán abiertas a partir las 6:00 am, con manejo del inglés por parte de los taquilleros, sistematización con récord de ingreso para mayor control y seguridad, sistema de filas a la altura de las reservas naturales más reconocidas internacionalmente, y la charla ambiental la cual es un completo video ilustrativo sobre los cuidados y recomendaciones a tener en cuenta por

parte de los visitantes.

Este operativo para le temporada está enmarcado en

Cabe recordar que por la entrada de Zaíno (Cañaveral, Arrecifes y el Cabo) la autoridad ambiental dispondrá de una capacidad de ingreso diaria de 1,850 personas y de 2,500 visitantes por Palangana (Neguanje, Playa Cristal y Gayraca), por lo que se realizarán controles en la capacidad de carga por parte de la Unidad de Parques y la Concesión Tayrona, garantizando el normal acceso de los visitantes, así como la adecuada conservación del área protegida, para lo cual se exigirá portar de forma obligatoria la identificación de la persona, así como se prohíbe el ingreso de mascotas, bolsas plásticas y se recomienda especial cuidado con el gasto de agua por la sequía que vive la ciudad.



Para Roberto Negrete, gerente de la Concesión Parque Tayrona, cada sector de ingreso

dispone de todo el recurso humano necesario que estará dispuesto a prestar toda la

dispuesto de todo nuestro recurso humano y tecnológico, en coordinación con todas las autoridades ambientales, militares, de policía y defensa civil, para que sea del agrado de todos los turistas que recibiremos durante la temporada”, recalcó el ejecutivo.

Tarifas de ingreso al Parque Tayrona temporada Alta.

· Niños de 0 a 4 años no cancelan, bien sean colombianos o extranjeros

· De 5 a 25 años, colombiano $ 19.500

· De 26 a 64 años, colombiano $ 27.500

· Mayor de 65 años colombiano o miembros de la CAN no cancelan

· Extranjero de 5 años en adelante cancela $ 61.500

· Miembro de la CAN ,Ecuador , Peru o Bolivia cancelan le aplican las tarifas

de Colombiano de temporada alta.

· Póliza de seguro de accidente y rescate por día $2,500

· Ingreso de buseta $72.500/ Parqueadero por día $31.000 ( En Neguanje la Concesión

no maneja parqueadero)

·Ingreso de colectivo $34.500 / Parqueadero por día $17.000

. Ingreso de automóvil $13.500 / Parqueadero por día $10.000

. Ingreso de Moto $ 9.500 / Parqueadero por día $8.000

. Vehículos mayores a 7 toneladas tienen prohibido el ingreso al Parque





Leonardo Herrera Delgans

REDACCIÓN BARRANQUILLA

EL TIEMPO