La ONG de derechos humanos Nación Wayú denunció la crítica situación por la que atraviesa la comunidad indígena de Botonchon 2, en zona rural del municipio de Maicao, Guajira, por la falta de agua potable.



En esta comunidad habitan unas 500 personas quienes, ante la necesidad y la falta de recursos, deben beber agua amarilla y turbia no apta para el consumo humano, por lo que claman la atención de las autoridades.



En la denuncia realizada a través de un vídeo se muestra a dos mujeres de esa comunidad recogiendo agua de un jagüey para preparar sus alimentos, la cual se encuentra con un aspecto turbio y amarillo, debido a la gran cantidad de sedimento, cuyo consumo puede provocar enfermedades gastrointestinales.



En el vídeo, la líder indígena wayuu Lorelvi Zuñiga Epieyu aparece sosteniendo una botella con agua turbia y asegura que esa es el agua que consumen en su comunidad.



“Esta agua que recogimos del jagüey es con la que preparamos nuestros alimentos y lavamos, porque aquí no tenemos agua potable. Esta agua la consumen nuestros niños, las personas adultas y no es apta para el consumo”, afirmó Zuñiga.



Explica que muchas veces han llegado hasta su comunidad varias personas ofreciéndoles grandes oportunidades como, llevarles agua para el consumo y trabajo para los jóvenes wayú y después no regresan, “no nos han demostrado ningún resultado y no han traído agua”, puntualizó.

Allí habitan varios niños

No hay agua potable en ranchería de la Guajira. Foto: Archivo particular

Según el presidente de la ONG Nación Wayú, José Silva, en esta comunidad ubicada sobre la margen derecha del kilómetro 61 en la vía Cuatro vías –Uribia, habitan varios niños, los cuales cuentan con una Unidad Comunitaria de Atención (UCA) del ICBF y una escuela.



Anteriormente, se abastecían de un pozo que producía agua salobre pero “ese pozo era muy viejo, se dañó y por muchas solicitudes que han realizado nunca han llegado a arreglarlo, aparte de eso es agua salada”, puntualizó Silva.



Comunidad se encuentra ubicada a un kilómetro de la línea férrea de Cerrejón pero no recibe beneficios del tren del agua

Agua turbia para el consumo de indígenas Wayú. Foto: Nación Wayú

Esta comunidad se encuentra enmarcada dentro de las beneficiadas con la sentencia T-302 de 2017, que busca garantizar el derecho al agua, la seguridad alimentaria y la salud de los niños y niñas wayú de los municipios de Maicao, Uribia, Manaure y Riohacha, las cuales están a la espera de la intervención del Gobierno Nacional, Departamental y municipales.



“Pero hasta el momento no hay soluciones, solo reuniones, hay un despilfarró de plata en pura logística, pero para darle a la comunidad no hay”, denunció Silva.



Esta comunidad se encuentra ubicada a un kilómetro de la línea férrea de Cerrejón y tampoco recibe los beneficios del tren del agua con que la multinacional ayuda a las personas del área de influencia con el suministro de agua potable cada 15 días.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha