Las autoridades investigan el origen de las amenazas contra el precandidato a la alcaldía del municipio nariñense de Ipiales Jesús Trejo.



Aseguró que pese a estas intimidaciones continuará con su propósito político.

Dijo que el domingo pasado se movilizaba en su vehículo por las calles de la ciudad fronteriza con el Ecuador, cuando fue interceptado por desconocidos que, inicialmente, destrozaron el parabrisas y otras partes del automotor.



Después lo amenazaron y le exigieron que retire su nombre de la contienda electoral que se avecina.



Antes de emprender, la fuga los atacantes le quitaron todos los objetos personales que tenía en su poder.



Esto ha despertado las sospechas de las autoridades que están tras el caso.



Por fortuna, según el reporte entregado por las autoridades unas horas después, Trejo no sufrió heridas ni afectaciones en su cuerpo.



El 'Taita', como cariñosamente lo conocen en su ciudad de origen, interpuso la demanda correspondiente ante los organismos competentes, con el fin de que se esclarezca el hecho y capturar a los responsables.



Este ataque empaña la campaña política en Ipiales, a poco más de cinco meses de que se registren las elecciones territoriales en Colombia.



Unas horas después de producirse la agresión contra contra el carro al precandidato y amenazarlo, Trejo se pronunció y agradeció a las autoridades por la pronta respuesta que obtuvo.



Mostró además su plena confianza en la justicia para que emprenda las acciones investigativas de rigor.



“Yo no me dejaré amedrentar por este tipo de acciones, seguiré muy comprometido con el desarrollo de Ipiales y el bienestar de la comunidad”, aseguró.



Igualmente hizo un llamado a las autoridades a garantizar la seguridad de todos los precandidatos que participan en la actual contienda electoral, sobre todo, cuando se trate de sus desplazamientos por los diferentes corregimientos del municipio.



Frente a este hecho, las reacciones no se hicieron esperar desde distintos sectores de la comunidad.



El también precandidato a la alcaldía de Ipiales y exsecretario de Gobierno de Nariño Amilcar Pantoja expresó su rechazo total a todo acto de violencia.



“Mi solidaridad con Jesús Trejo, exgobernador indígena y precandidato a la alcaldía de Ipiales”, sostuvo.



Le solicitó al secretario de Gobierno de Nariño, Andrés Zúñiga, la pronta activación de la ruta de protección a los candidatos y generar las garantías electorales en materia de seguridad, con el fin de evitar que esta clase de situaciones se vuelvan a repetir.



Hasta hoy en Ipiales son cuatro los aspirantes a la alcaldía municipal. Se trata de Gustavo Estupiñan Calvache, Amilcar Pantoja, Miguel Alejandro Huertas y Omar Benavides.



PASTO