Posible llegada de turistas alerta a los quindianos

Con el aumento en los últimos días de los casos de contagios de covid-19 en el Quindío, el gobernador Roberto Jairo Jaramillo alertó sobre la posible llegada de cientos de personas al departamento durante el puente festivo del 7 de agosto.

El mandatario aseguró que el Ministerio de Transporte ha autorizado a unas 31.700 personas para ingresar al departamento desde que comenzó la cuarentena. Sin embargo, cada puente festivo se ha generado alarma entre los quindianos por los viajeros provenientes de ciudades con altas cifras de contagios.



Jaramillo les pidió a los alcaldes de los 12 municipios que dispongan de medidas y expidieran nuevos decretos para evitar el ingreso de turistas a sus localidades.



“Debemos tener un frente común para evitar el ingreso de visitantes en los próximos días, pues –a pesar de las restricciones– muchos colombianos quieren seguir llegando a nuestra región, que por ahora no está habilitada para el turismo”, dijo el mandatario.

Las autoridades tienen en la mira las vías nacionales que pasan por el departamento y el terminal de transporte de Armenia, el cual está operando en un 30 por ciento.

Desde el terminal están saliendo e ingresando vehículos para algunas ciudades cercanas. “Estamos haciendo control de temperatura, lavado de manos y exigimos el uso del tapabocas. También desinfección de vehículos tanto adentro como afuera de los automotores”, señaló Alberto Trujillo, gerente del terminal.



De otro lado, el aeropuerto El Edén y los parques temáticos siguen cerrados, pero algunos hoteles y la mayoría de restaurantes ya están prestando servicios nuevamente.



Los municipios de Filandia y Salento tienen controles a la entrada de estas localidades. Algunas veces son apoyados por uniformados del Ejército que ayudan a que personas foráneas no ingresen.



Sin embargo, pese a los controles, ya van seis casos de contagios en Salento tras la llegada de un grupo de personas de Medellín que vulneraron el ingreso al municipio.

En Salento se tomaron 79 muestras de las cuales se descartaron 68, seis salieron positivos y hay cinco a la espera de resultados.



La mandataria ha reiterado que los contagios no se deben a la reapertura de los restaurantes ni hoteles.



El comandante de la Policía en el Quindío, coronel José Luis Ramírez Hinestroza advirtió que es un puente festivo pero no de turismo.



“La Policía dispone de 5 controles en los ejes viales para verificar que las personas que se movilicen cuenten con los respectivos permisos. Tendremos 92 policías que estarán haciendo pruebas embriaguez, verificación de transporte público, que cumplan con las medidas de bioseguridad. En Armenia, tendremos algunos puestos de control móviles y estaremos pendientes las fincas y chalets. Pedimos que se abstengan de realizar fiestas clandestinas o cualquier tipo de actividad de genere aglomeración, el aumento de los contagiados ha sido exponencial en los últimos días’’.



El alto oficial informó que durante la cuarentena se han impuesto más de 9.600 comparendos en el departamento.



Pese al incremento en la cifra de contagios, que desde el inicio de las medidas de aislamiento se había mantenido en un promedio de entre 1 y 3 casos diarios y en la última semana ha registrado entre 19 y 30 casos diarios, la Cámara de Comercio de Armenia les pidió a los mandatarios locales que mantengan la reactivación comercial pues solo en Armenia ya se han perdido 41.000 empleos en los últimos meses.



Las autoridades han llamado a los habitantes del departamento a no salir de sus casas a menos que sea estrictamente necesario y a mantener las medidas de autocuidado pues, según la secretaria de Salud del Quindío, Yenni Trujillo, la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en el departamento ya está en un 66 por ciento.



“Nos estamos preparando y viene una activación económica en el sector de turismo pero pedimos moderación, tenemos que estar encerraditos en las casas”, añadió el Gobernador.





LAURA SÉPULVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA